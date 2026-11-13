Cobolli vince il set di allenamento contro Alcaraz. A Torino c’è anche Ferrero con Shelton

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TORINO – Giorno dopo giorno si intensificano le operazioni in vista dell’inizio delle Nitto ATP Finals 2026, al via domenica 15 novembre. Dopo aver conosciuto i rispettivi avversari nel girone, Flavio Cobolli e Carlos Alcaraz si sono allenati insieme nella giornata di venerdì, in un antipasto di quella che sarà quasi sicuramente una partita da sessione serale tra mercoledì e venerdì. I due, infatti, sono stati sorteggiati nel gruppo Ivan Lendl, insieme a Daniil Medvedev (contro cui l’azzurro esordirà lunedì sera alle 20.30) e Frances Tiafoe, primo avversario dello spagnolo a Torino (lunedì alle 14.30).

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Cobolli e Alcaraz avrebbero dovuto allenarsi insieme per due ore, ma dopo la prima sul Sebastopoli Court (quello collocato all’interno dell’Inalpi Arena dal lato del settore Nord) e un set vinto 6-3 da Cobolli, Alcaraz si è fermato intorno alle 12.40, una ventina di minuti prima del previsto. Carlitos non sembrava muoversi al meglio, forse anche a causa di una vistosa fasciatura appena sotto il ginocchio destro, mentre Flavio era decisamente in palla. La stampa spagnola ha parlato anche di problemi allo stomaco per il n. 3 del mondo: nulla di eccessivamente preoccupante, ma comunque meritevole di essere raccontato.

A Torino c’è anche Juan Carlos Ferrero

Al Circolo della Stampa Sporting, che da anni mette a disposizione due dei suoi campi indoor per gli allenamenti dei magnifici 8, si è allenato anche Ben Shelton (inserito nel gruppo John McEnroe insieme a Zverev, Fils e Jódar). Insieme allo statunitense si è intravisto anche Juan Carlos Ferrero, che aveva anticipato sarebbe passato qualche giorno da Torino.

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L’ex coach di Carlos Alcaraz sarà poi uno dei protagonisti della cena di questa sera con il Club dei numeri 1, che dovrebbe tenersi sul Centrale dell’Inalpi Arena. Nel pomeriggio c’erano già infatti 30 tavoli allestiti sul campo, simbolo dei 30 numeri 1 del ranking ATP. Alla cena parteciperanno diversi n. 1 del passato e anche tutti quelli più recenti: Alcaraz, Medvedev, l’ultimo re Zverev e anche Jannik Sinner. Sicuro assente invece Rafa Nadal.

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