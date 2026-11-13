Coppa Davis, Canada decimato: Shapovalov e Diallo danno forfait per le Finals

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La strada si fa sempre più in salita. Fino a poche ore fa, con la rosa al completo, il Canada si presentava fiducioso in vista della sfida contro la Cechia. Martedì 24 novembre, ai quarti di finale della Coppa Davis, la squadra di Frank Dancevic affronterà quella capitanata da Tomas Berdych. Ma lo farà con due defezioni non da poco. Denis Shapovalov e Gabriel Diallo, inizialmente inseriti nel team, non partiranno in direzione Bologna.

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Questo perché sono entrambi alle prese con infortuni. Shapovalov, numero 50 del mondo ma ex 10, il 2 novembre si è dovuto ritirare dal primo turno del 1000 di Parigi contro Karen Khachanov. Avanti 4-1 nel parziale decisivo, il mancino nordamericano ha avvertito un dolore all’adduttore destro che non gli ha permesso di concludere l’incontro.

Storia simile per Gabriel Diallo, che già a Montreal ad agosto si era ritirato contro Luciano Darderi per un infortunio alla gamba sinistra. Tornato in campo circa due mesi e mezzo dopo, l’attuale 166esimo tennista della classifica (ex 33) ha però subito una ricaduta durante il match di ottavi al Challenger di Brest. Durante il secondo parziale contro Francesco Maestrelli, il canadese ha scelto di non proseguire la partita.

Galarneau e Rice i sostituti. Auger-Aliassime la stella polare

Saranno Alexis Galarneau e Keegan Rice a sostituirli. Il primo, 27enne numero 192 al mondo (best ranking 153), ha un record di 2 vittorie e 3 sconfitte nei singolari di Coppa Davis. Celebre fu il suo successo ai danni di Lorenzo Sonego, a Bologna, nel 2023. Nel capoluogo emiliano Galarneau tornerà però con uno storico recente di cinque sconfitte consecutive. Rice, invece, verrà catapultato in un evento ben lontano da quelli a cui è abitato. Numero 575 della graduatoria, in stagione finalista in un M25 e semifinalista al Challenger di Vancouver, il 20enne studente della University of Virginia sarà dunque nella panchina del Canada per le Finali di Coppa Davis.

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A completare la squadra ci saranno Liam Draxl, Duncan Chan e la stella del gruppo, Felix Auger-Aliassime. Quest’ultimo è però reduce dall’infortunio al ginocchio sinistro patito durante gli ottavi di Shanghai contro Casper Ruud (il 14 ottobre), che di fatto lo ha portato a rinunciare a tutta la stagione su cemento indoor. Storicamente, la sua preferita. Si presenterà dunque a Bologna con qualche incognita e senza match sulle gambe da più di un mese. Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Tomas Machac, Patrik Rikl e Adam Pavlasek partiranno quindi favoriti. Alla luce di questi forfait, per i canadesi replicare l’impresa del 2022 sarà senz’altro più complicato. Resta però il fatto che, in Davis, tutto può succedere.

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