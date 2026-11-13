Croatia Open, rivoluzione all’orizzonte? Dal 2028 il cemento potrebbe sostituire la terra battuta

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Una rivoluzione potrebbe essere alle porte per il Plava Laguna Croatia Open di Umago. Dal 2028 il torneo istriano potrebbe infatti abbandonare la terra battuta, superficie di gioco sin dalla prima edizione del 1990, per passare al cemento. Una svolta storica per il più importante appuntamento tennistico in Croazia, che andrebbe a inserirsi nella profonda riorganizzazione del calendario ATP prevista tra due anni.

A riportare la notizia è l’agenzia di stampa croata Hina, che cita una fonte anonima vicina ai vertici dell’ATP. La questione dovrebbe essere affrontata già durante la riunione conclusiva annuale del consiglio dell’ATP Tour, che si riunirà a Torino, in concomitanza con le ATP Finals.

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In realtà, l’ipotesi di sostituire la terra rossa con il cemento non è affatto nuova in quel di Umago. A pensarci, quasi vent’anni fa, era stato già Slavko Rasberger, storico direttore del torneo. All’epoca, però, l’ATP non era intenzionata a modificare gli equilibri del calendario estivo, con la serie di tornei europei sulla terra battuta in contemporanea all’avvio della stagione americana sul cemento. Il progetto è poi tornato d’attualità con l’arrivo alla guida del torneo di Lawrence Frankopan, la cui società di management Starwing è legata anche all’attuale direttore Tomislav Poljak.

L’obiettivo? In entrambi i casi rendere il torneo più appetibile per i giocatori intenzionati a preparare la trasferta nordamericana sul cemento subito dopo la stagione sull’erba. Ampliando così, almeno in linea teorica, il bacino dei potenziali partecipanti tra i Top 100 rispetto a quello attuale, composto in prevalenza dagli specialisti della terra battuta.

Il possibile cambio di superficie di Umago rientrerebbe nell’ambito del progetto “One Vision”, la riforma dell’ATP Tour promossa dal presidente Andrea Gaudenzi, che dovrebbe trovare piena attuazione proprio nel 2028. La novità principale sarà l’introduzione del decimo Masters 1000 in Arabia Saudita, che andrà ad affiancarsi a Doha e Dubai nella tournée mediorientale.

I cambiamenti interesseranno di conseguenza anche il tradizionale “Golden Swing” di febbraio sulla terra rossa del Sudamerica: Buenos Aires ha già annunciato il passaggio al cemento dal 2028, dopo quasi un secolo sulla terra battuta, e Rio de Janeiro e Santiago potrebbero seguirne l’esempio.

L’obiettivo dell’ATP è limitare i continui cambi di superficie durante la stagione, concentrando circa sette mesi e mezzo di calendario sul cemento, tre sulla terra e uno sull’erba.



Umago potrebbe quindi non essere un caso isolato. Anche gli altri tradizionali appuntamenti estivi sulla terra battuta, Kitzbühel, Gstaad e Bastad, potrebbero valutare una soluzione analoga, anche se al momento non ci sono notizie al riguardo.

Come se non bastasse, nel 2028 gli organizzatori del torneo della cittadina istriana dovranno affrontare un altro problema: la concomitanza con i Giochi Olimpici di Los Angeles. Secondo il calendario attualmente proposto, il Croatia Open dovrebbe disputarsi dal 17 al 23 luglio, proprio nella settimana in cui prenderà il via il torneo olimpico di tennis. Una sovrapposizione che rischierebbe di privare Umago dei migliori giocatori croati e renderebbe particolarmente complicato convincere i Top 50 ATP a scegliere l’Istria anziché l’appuntamento a cinque cerchi.

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D’altra parte, come detto, guardando oltre il 2028 il passaggio al cemento potrebbe rappresentare un’opportunità per aumentare l’appeal del torneo, permettendo a molti giocatori europei di iniziare a preparare lo swing nordamericano sul veloce già in Europa.

Per Umago dunque, si profila un cambiamento epocale, con la rinuncia ad una tradizione lunga quasi quarant’anni: quella della terra rossa che ha accompagnato tutta la storia del torneo.

Resta da capire se basterà il cambio di superficie ad attirare i giocatori, in un calendario sempre più affollato e nel quale i tornei di categoria superiore assumono un peso e un’importanza sempre maggiori.

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