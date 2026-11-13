Sinner sbarca su Tik Tok e parla di sé: “Sugli aerei sempre lato finestrino”

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Se fino a pochi giorni fa in molti – non senza ragioni – lamentavano certe mancanze nella comunicazione di Jannik Sinner, che è rimasto in silenzio per molto tempo durante i mesi della sua assenza dai campi, le cose sembrano proprio essere cambiate. Il numero uno azzurro, infatti, da qualche giorno ha deciso di aprire maggiormente il proprio mondo all’esterno. Prima l’evento in Torre Allianz a Milano, poi la pubblicazione di alcuni “dietro le quinte” in un interessantissimo Vlog su YouTube. Ora, un’altra svolta social: Sinner, infatti, è sbarcato su Tik Tok, annunciando l’apertura del proprio canale su questa piattaforma con un video in cui spiega di voler raccontare ai propri fans alcuni dettagli della sua vita, dentro ma soprattutto fuori dal campo.

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Il primo video di Sinner su TikTok

Sinner racconta: “L’ultima volta che mi sono sentito in vacanza? Un anno fa”

Da qualche ora, inoltre, circola sui social un altro video con protagonista Jannik: si tratta di un Q&A pubblicato da Condè Nest Traveller e registrato in occasione della serata organizzata dallo sponsor Explora Journey cui Jannik era presente a Milano martedì 10 novembre. Sinner, in questo caso, decide di raccontare alcune curiosità relative alla propria sfera personale e ai suoi gusti per il tempo libero. “L’ultima volta in cui mi sono sentito davvero in vacanza è alla fine dell’anno scorso, quando sono andato alle Maldive. Io sono una persona che quando va in vacanza, poi stacca il telefonino e non sente nessuno”.

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Another Q&A with Jannik Sinner!



🎙️"Do you have any traveling rituals?"

🦊 "I read an interview with Kimi [Antonelli] where he said that before every Grand Prix he washes his car and I am the same when it comes to this. It's very strange but it is what it is. On the airplane I… pic.twitter.com/0GLisuQA61 — jannik sinner files (@jannik_files) November 13, 2026

Sinner: “A Montecarlo sto bene, c’è tanta riservatezza”

Quando gli viene chiesto se ha dei rituali particolari, Sinner spiega: “Ho sentito che Kimi (Antonelli, ndr) ha detto che lava la macchina prima di ogni Gran Premio. E’ stranissimo ma lo faccio anche io. Per il resto, in aereo mi piace stare più dalla parte del finestrino, e negli hotel cerco di stare nei piani più bassi perché non mi piacciono tanto gli ascensori”. E nel tempo libero? “La compagnia è la cosa più importante, non importa tanto il posto. E’ importante stare tranquilli. A casa dei miei non vado molto, due-tre volte l’anno. Infatti, non li vedo spesso. Ma mi sento molto bene anche a Montecarlo, a casa mia. C’è tantissima riservatezza, cosa che mi piace. Conosco benissimo i posti dove andare, i ristoranti, e ormai ho anche le mie amicizie. Ristoranti preferiti? Ne ho tantissimi. Ma a volte mi piace anche cucinare a casa e stare da solo. Il tempo che passo da solo mi piace molto”. A Sinner dove piace sciare, in particolare? “A casa dei miei, apro la porta, e sono praticamente sulle piste… Ormai però non vado più sulle piste nere, non mi fanno più impazzire, cerco di stare tranquillo. Piatto preferito? La cotoletta fritta, quando ero bambino”. Un racconto che mette in mostra il lato umano di Sinner, che al netto di tutto resta una persona semplice. In attesa di capire quale sarà la frequenza di pubblicazione dei contenuti sui social quando il campione azzurro tornerà all’attività agonistica, si può parlare dunque di una svolta comunicativa che avvicina Sinner ai suoi tifosi e che non può non essere accolta positivamente, nei confronti soprattutto di chi investe tempo, soldi ed energie per seguire le sue gesta sportive.

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