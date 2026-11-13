Tabellone ATP Finals Torino 2026: risultati e accoppiamenti

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ATP Finals TorinoSingolare maschile
Aggiornato il 13/11/2026 alle 14:30
Fase a gironi
Gruppo A
|#
|Giocatore
|V-S
|Set
|Game
|1
|A. Zverev1
|0-0
|0-0
|0-0
|2
|B. Shelton3
|0-0
|0-0
|0-0
|3
|A. Fils6
|0-0
|0-0
|0-0
|4
|R. Jodar8
|0-0
|0-0
|0-0
- Dom 15 Nov · 14:001A. Zverev8R. Jodar
- Dom 15 Nov · 20:303B. Shelton6A. Fils
- Mar 17 Nov1A. Zverev3B. Shelton
- Mar 17 Nov1A. Zverev6A. Fils
- Mar 17 Nov3B. Shelton8R. Jodar
- Mar 17 Nov6A. Fils8R. Jodar
Gruppo B
|#
|Giocatore
|V-S
|Set
|Game
|1
|C. Alcaraz2
|0-0
|0-0
|0-0
|2
|D. Medvedev4
|0-0
|0-0
|0-0
|3
|F. Cobolli5
|0-0
|0-0
|0-0
|4
|F. Tiafoe7
|0-0
|0-0
|0-0
- Lun 16 Nov · 14:002C. Alcaraz7F. Tiafoe
- Lun 16 Nov · 20:304D. Medvedev5F. Cobolli
- Lun 16 Nov2C. Alcaraz5F. Cobolli
- Lun 16 Nov5F. Cobolli7F. Tiafoe
- Mar 17 Nov2C. Alcaraz4D. Medvedev
- Mar 17 Nov4D. Medvedev7F. Tiafoe
Incroci in semifinale
- 1° Gruppo A contro 2° Gruppo B
- 1° Gruppo B contro 2° Gruppo A
Passano in semifinale i primi due di ogni girone. A pari vittorie tra due giocatori conta lo scontro diretto; tra tre, la percentuale di set vinti, poi quella di game (trovato il primo o il terzo, tra i due rimasti torna lo scontro diretto).
Semifinali e finale
Semifinali
- da definireda definire
- da definireda definire
Finale
- da definireda definire
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