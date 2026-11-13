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Tabellone ATP Finals Torino 2026: risultati e accoppiamenti

Tabellone ATP Finals Torino 2026: risultati, punteggi live e accoppiamenti del singolare maschile, aggiornati turno per turno fino alla finale.

Redazione · 1 min di lettura
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ATP Finals TorinoSingolare maschile

Aggiornato il 13/11/2026 alle 14:30

Fase a gironi

Gruppo A

#GiocatoreV-SSetGame
1A. Zverev10-00-00-0
2B. Shelton30-00-00-0
3A. Fils60-00-00-0
4R. Jodar80-00-00-0
  • Dom 15 Nov · 14:00
    1A. Zverev
    8R. Jodar
  • Dom 15 Nov · 20:30
    3B. Shelton
    6A. Fils
  • Mar 17 Nov
    1A. Zverev
    3B. Shelton
  • Mar 17 Nov
    1A. Zverev
    6A. Fils
  • Mar 17 Nov
    3B. Shelton
    8R. Jodar
  • Mar 17 Nov
    6A. Fils
    8R. Jodar

Gruppo B

#GiocatoreV-SSetGame
1C. Alcaraz20-00-00-0
2D. Medvedev40-00-00-0
3F. Cobolli50-00-00-0
4F. Tiafoe70-00-00-0
  • Lun 16 Nov · 14:00
    2C. Alcaraz
    7F. Tiafoe
  • Lun 16 Nov · 20:30
    4D. Medvedev
    5F. Cobolli
  • Lun 16 Nov
    2C. Alcaraz
    5F. Cobolli
  • Lun 16 Nov
    5F. Cobolli
    7F. Tiafoe
  • Mar 17 Nov
    2C. Alcaraz
    4D. Medvedev
  • Mar 17 Nov
    4D. Medvedev
    7F. Tiafoe

Incroci in semifinale

  • 1° Gruppo A contro 2° Gruppo B
  • 1° Gruppo B contro 2° Gruppo A

Passano in semifinale i primi due di ogni girone. A pari vittorie tra due giocatori conta lo scontro diretto; tra tre, la percentuale di set vinti, poi quella di game (trovato il primo o il terzo, tra i due rimasti torna lo scontro diretto).

Semifinali e finale

Semifinali

  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire

Finale

  • da definire
    da definire

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