Tabellone WTA Finals Riyadh 2026: risultati e accoppiamenti

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.
WTA Finals Riyadh Singolare femminile
Aggiornato il 13/11/2026 alle 09:41
Primo turno
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8L. Noskovada definire
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5J. Pegula3M. Andreeva
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definireda definire
Secondo turno
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9M. KostyukBye
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4C. GauffBye
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9M. KostyukBye
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5J. PegulaBye
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9M. KostyukBye
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8L. NoskovaBye
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4C. GauffBye
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5J. PegulaBye
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4C. GauffBye
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8L. NoskovaBye
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5J. PegulaBye
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8L. NoskovaBye
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2A. SabalenkaBye
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3M. AndreevaBye
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2A. SabalenkaBye
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6E. SvitolinaBye
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2A. SabalenkaBye
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7K. MuchovaBye
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3M. AndreevaBye
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6E. SvitolinaBye
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3M. AndreevaBye
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7K. MuchovaBye
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6E. SvitolinaBye
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7K. MuchovaBye
Terzo turno
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9M. Kostyuk454C. Gauff67
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9M. Kostyuk255J. Pegula67
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9M. Kostyuk248L. Noskova66
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4C. Gauff66565J. Pegula472
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4C. Gauff338L. Noskova66
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5J. Pegula7478L. Noskova6265
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2A. Sabalenka403M. Andreeva66
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2A. Sabalenka6E. Svitolina
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2A. Sabalenka777K. Muchova625
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3M. Andreeva666E. Svitolina40
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3M. Andreeva7K. Muchova
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6E. Svitolina3667K. Muchova622
#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.