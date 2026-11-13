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WTA Riyadh

Tabellone WTA Finals Riyadh 2026: risultati e accoppiamenti

Tabellone WTA Finals Riyadh 2026: risultati, punteggi live e accoppiamenti del singolare femminile, aggiornati turno per turno fino alla finale.

Redazione · 1 min di lettura
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WTA Finals Riyadh Singolare femminile

Aggiornato il 13/11/2026 alle 09:41

Primo turno

  • 8L. Noskova
    da definire
  • 5J. Pegula
    3M. Andreeva
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire

Secondo turno

  • 9M. Kostyuk
    Bye
  • 4C. Gauff
    Bye
  • 9M. Kostyuk
    Bye
  • 5J. Pegula
    Bye
  • 9M. Kostyuk
    Bye
  • 8L. Noskova
    Bye
  • 4C. Gauff
    Bye
  • 5J. Pegula
    Bye
  • 4C. Gauff
    Bye
  • 8L. Noskova
    Bye
  • 5J. Pegula
    Bye
  • 8L. Noskova
    Bye
  • 2A. Sabalenka
    Bye
  • 3M. Andreeva
    Bye
  • 2A. Sabalenka
    Bye
  • 6E. Svitolina
    Bye
  • 2A. Sabalenka
    Bye
  • 7K. Muchova
    Bye
  • 3M. Andreeva
    Bye
  • 6E. Svitolina
    Bye
  • 3M. Andreeva
    Bye
  • 7K. Muchova
    Bye
  • 6E. Svitolina
    Bye
  • 7K. Muchova
    Bye

Terzo turno

  • 9M. Kostyuk45
    4C. Gauff67
  • 9M. Kostyuk25
    5J. Pegula67
  • 9M. Kostyuk24
    8L. Noskova66
  • 4C. Gauff6656
    5J. Pegula472
  • 4C. Gauff33
    8L. Noskova66
  • 5J. Pegula747
    8L. Noskova6265
  • 2A. Sabalenka40
    3M. Andreeva66
  • 2A. Sabalenka
    6E. Svitolina
  • 2A. Sabalenka77
    7K. Muchova625
  • 3M. Andreeva66
    6E. Svitolina40
  • 3M. Andreeva
    7K. Muchova
  • 6E. Svitolina366
    7K. Muchova622

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