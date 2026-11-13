Tra Sinner e Laila è finita? La modella ha festeggiato il compleanno senza di lui

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Tra Leila Hasanovic e Jannik Sinner pare essersi spenta la fiamma. Dopo poco più di un anno di frequentazione, la modella danese e il campione italiano parrebbero aver interrotto il loro rapporto, e secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, lei ha festeggiato il suo compleanno con gli amici più cari nella sua Danimarca, all’insegna di yoga, sauna e cena elegante.

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Quello che ha fatto scattare il campanello d’allarme, è che tra gli invitati della fresca 26enne, non figurava Sinner, nonostante l’infortunio al ginocchio che sta tenendo ai box l’altoatesino ormai da diverso tempo.

“Grazie per tutti gli auguri di buon compleanno. Mi sento molto fortunata e benedetta di essere dove sono oggi, circondata dalle persone migliori”, ha scritto Laila nella storia Instagram, allegando foto e video della festa in cui l’assenza di Jannik è assordante. Sul web intanto si rincorrono voci secondo cui Sinner avrebbe già voltato pagina e iniziato un nuovo flirt. A suffragare il sospetto è la stessa Hasanovic, che nella notte di Halloween, il 31 ottobre scorso, ha pubblicato un video su TikTok in costume da vampira, con in sottofondo il brano The Answer (Interlude) di Kylie Cantrall: “Avevi ragione, si sta sentendo con un’altra ragazza” dice Laila nel video, mimando le parole del brano mentre simula di parlare al telefono. “Visto? Te l’avevo detto“, risponde la voce dall’altra parte. E poi la stoccata finale: “C’è una cosa che non mi hai detto. L’altra ragazza sei tu”.

Da quando si sono rincorse le voci di una presunta rottura con Sinner, verso fino ottobre scorso, Hasanovic ha iniziato a usare Instagram molto di più, non esclusivamente per motivi di lavoro, ma soprattutto per questioni private. Un comportamento, come hanno notato i fan della modella, che ricorda quello dell’altra ex fidanzata storica di Sinner, Maria Braccini.

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