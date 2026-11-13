WTA Finals, Andreeva continua a vincere: battuta in due set anche Shnaider, che ha sostituito Muchova

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WTA Finals Finale Mirra Andreeva 3 6 6 Diana Shnaider 11 2 1 Statistiche e andamento

Mirra Andreeva è inarrestabile alle WTA Finals 2026: lascia tre giochi a Diana Shnaider e si conferma la giocatrice da battere a Indian Wells.

Nonostante la partenza decisa della numero 11 del mondo, la siberiana non cede neppure un match che, ai fini della qualificazione per la semifinale, non ha valore. Andreeva, infatti, era già certa della vittoria del girone, qualunque fosse il risultato della sfida odierna. Tuttavia, la classe 2007 ribadisce la supremazia e fa suo anche il derby russo con il punteggio di 6-2 6-1.

Shnaider non oppone resistenza alcuna al dominio della connazionale. Pur con una prestazione rivedibile, si tratta del suo esordio nel torneo delle otto migliori tenniste della stagione, propiziato dal forfait di Karolina Muchova, la quale, senza velleità di passare il round robin, si è chiamata fuori a causa di un virus.

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In semifinale, Mirra sfiderà Jessica Pegula, seconda classificata dell’altro gruppo alle spalle di Linda Noskova. Dopo il caso scoppiato alla vigilia della competizione, le due si affronteranno per la prima volta in carriera. L’incontro tra Aryna Sabalenka e Elina Svitolina decreterà l’ultima semifinalista.

Il match: Andreeva batte Shnaider e fa 3 su 3

In un match dal puro valore simbolico, Andreeva ha un approccio poco concentrato. Shnaider si porta subito sul 2-0, grazie al break messo a segno nel secondo gioco, alla seconda occasione. Tuttavia, a Mirra basta poco per iscriversi alla partita: qualche errore di meno e un brutto turno di servizio dell’avversaria e il controbreak è servito. La numero 3 del mondo, pur con un’attenzione che va e viene, riacciuffa nel punteggio la connazionale, cancellando una nuova chance di break. I gratuiti di Diana si moltiplicano di punto in punto e Andreeva compie il sorpasso sul 3-2, strappandole il servizio a 0. La campionessa del Roland Garros infila una serie di sei giochi consecutivi per passare in vantaggio per 6-2. A completare l’opera è il break nel settimo gioco: la siberiana accelera con il diritto lungolinea, attacca con lo schiaffo di rovescio e chiude con una puntuale stop volley.

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Andreeva è implacabile e non dà margine di manovra alla reazione di Shnaider. Nel secondo parziale la 19enne di Krasnoyarsk rompe gli indugi nel terzo gioco, beneficiando dell’ennesimo turno di servizio sgangherato della rivale, e rimpingua il vantaggio nel quinto, capitalizzando la seconda delle due possibilità di doppio break. La classe 2004 è disarmata dinnanzi alla solidità di Mirra e chiude con doppio fallo. Andreeva fa 3 su 3 in 55 minuti e si conferma la giocatrice da battere in questa edizione delle WTA Finals. In più, nei testa a testa con Shnaider ora conduce per 3-0.



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