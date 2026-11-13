WTA Finals: Errani/Paolini da favola, battono Perez/Schuurs e fanno en-plein

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A momenti rischiavano di non partecipare alle WTA Finals 2026 e invece Sara Errani e Jasmine Paolini sono imbattute a Indian Wells. Nell’appuntamento di fine stagione, che mette una contro l’altra le migliori 8 coppie dell’ultimo anno, le azzurre si sbarazzano in 6-3 6-4 anche di Ellen Perez e Demi Schuurs, dando seguito alle vittorie su Katerina Siniakova/Taylor Townsend e Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez. Un successo, quello maturato nella notte italiana tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre, che consente a ‘Jas’ e ‘Sarita’ di fare en-plein nel Group 2 del Round Robin e di attendere le prossime avversarie in semifinale, consapevoli di essere a due soli passi da un risultato storico per il tennis italiano.

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La cronaca del match

Contrariamente a quanto accade spesso, Sara Errani e Jasmine Paolini partono con il piede ben piantato sull’acceleratore contro Demi Schuurs ed Ellen Perez. In men che non si dica si trovano avanti 4-0 con due break, uno dei quali operato a zero grazie a un lob perfetto della bolognese, non contenuto. La reazione arriva subito e permette alle avversarie di dimezzare lo svantaggio, guadagnandosi un paio di chance per portarsi addirittura in parità. Una speranza vana, perché al primo set point a disposizione ‘Jas’ spinge a tutta al servizio e la risposta dell’aussie termina lunga.

Nel secondo set non cambia lo spartito e anche in quel caso le azzurre piazzano immediatamente il break, grazie soprattutto alla buona guardia a rete della veterana Sara Errani. Già certe di essere eliminate prima ancora di scendere in campo, Ellen Perez e Demi Schuurs provano quantomeno a divertirsi e dare spettacolo, tra demi-volée complicate e un colpo dietro alla schiena, ma le campionesse olimpiche non concedono nulla. Tocca ancora a Jasmine Paolini chiudere i conti e questa volta è l’olandese a sparacchiare fuori uno smash facile che ha tutti i contorni di una resa. Insieme ‘Jas’ e ‘Sarita’ si qualificano – come seconde – Katerina Siniakova e Taylor Townsend, che nello spareggio con Nicole Melichar-Martinez e Cristina Bucsa approfittano del ritiro della statunitense per un problema fisico.

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