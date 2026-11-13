WTA Finals, giornalista francese offende Sabalenka: “Guarda, è orribile”

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Episodio spiacevole alle FAGE WTA Finals di Indian Wells 2026. Il protagonista è il giornalista francese Matthieu Solier. Pensando di essere fuori onda, o comunque di non avere l’audio attivo, si è lasciato andare a un commento riguardo ad Aryna Sabalenka e al suo outfit per lo shooting pre-evento. “Guarda, guarda, è orribile”, ha affermato Solier sui canali di beIN Sports, riferendosi a un video che ritrae la tennista bielorussa.

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🔴 DÉRAPAGE | « Regarde, elle est horrible ! » : un commentateur de beIN SPORTS tient des propos déplacés sur la joueuse de tennis Aryna Sabalenka en plein direct. pic.twitter.com/ToX9o5GFpz — SIRÈNES (@SirenesFR) November 10, 2026

“Deploro e condanno fermamente le affermazioni fatte in diretta televisiva questa sera durante la trasmissione delle WTA Finals”, ha scritto in un comunicato Lorent Houzot, dirigente dell’emittente. “Questi commenti non rispecchiano i valori di beIN Sports. Ribadisco il nostro impegno a trattare con rispetto tutti gli atleti e i collaboratori delle nostre trasmissioni”, ha continuato. Al momento attuale, Solier non ha rilasciato pubblicamente delle scuse per quanto detto sulla numero 2 del mondo.

Giusto un paio di mesi fa, allo US Open, era stata Sabalenka a esagerare con un giornalista, che gli aveva posto una domanda tutt’altro che fuori dalle righe. Poco dopo, la bielorussa si era resa conto della sua reazione eccessiva e si era scusata. Tornando al presente, Aryna non ha commentato le parole di Solier. Preferisce darsi da fare sul campo.

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Con un titolo che manca dalla doppietta Indian Wells–Miami, in California la quattro volte campionessa Slam ha intenzione di strappare il suo primo titolo alle Finals. Da finalista uscente – ha raggiunto l’ultimo atto anche nel 2022 -, Sabalenka ha prima vinto in due set la sfida d’esordio contro Karolina Muchova. Poi, ha subito una sconfitta cocente contro Mirra Andreeva, che le ha rifilato un filotto di undici game consecutivi. Venerdì 13 novembre, nella serata italiana, si giocherà con Elina Svitolina un posto in semifinale, dove ad attenderla ci sarebbe Linda Noskova.

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