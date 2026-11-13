WTA Finals: Pegula cancella un match point a Noskova e trova Andreeva! Gauff eliminata

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WTA Finals Finale Jessica Pegula 5 7 4 7 Linda Noskova 8 6 6 5 Statistiche e andamento

[5] J. Pegula b. [8] L. Noskova 7-6(2) 4-6 7-5

Sul filo del rasoio. Jessica Pegula è in semifinale alle FAGE WTA Finals per la terza volta in carriera. Dopo l’ultimo atto del 2023 e la semifinale del 2025, la statunitense è riuscita ancora una volta a superare i gironi. Non è stato però affatto semplice. Per 7-6(2) 4-6 7-5, in circa due ore e trequarti di gioco, la tennista di casa ha superato Linda Noskova, che però è ancora avanti nel bilancio dei confronti diretti (3-2).

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Pegula cancella un match point e vince

Nel primo set l’americana non ha saputo sfruttare due volte un break di vantaggio. Dopo aver servito invano per chiudere, sul 5-3, Pegula ha dominato il tie-break e nella seconda frazione è stata di nuovo lei a strappare per prima il servizio all’avversaria. Ancora una volta, però, si è fatta recuperare. Sul 4 pari non ha concretizzato tre occasioni per andare a servire per il match e nel game seguente è crollata al primo set point ceco.

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Avanti 2-0, con due opportunità per il 3-0, Noskova nel parziale decisivo non ha saputo piazzare un allungo importante. Ciononostante, si è procurata un match point nel decimo gioco. Ma ha però sbagliato un dritto semplice dal centro del campo. Perso il turno di battuta nel gioco successivo, Linda è capitolata poco dopo. Un suo dritto si è stampato sul nastro ed è rimasto nella sua metà campo. Pegula ha così potuto tirare un sospiro di sollievo.

Noskova e Pegula in semifinale, Gauff eliminata

Noskova, debuttante in questo evento, aveva già conquistato la qualificazione dopo la netta vittoria su Coco Gauff. Semifinalista sul cemento californiano nel 1000 di Indian Wells a marzo, la ceca torna ora in parità nei match contro le top 10 in questo 2026 (6-6). Adesso, in qualità di prima classificata del Gruppo 1 con 2 vittorie intascate, 5 set vinti e 2 persi, Linda affronterà al penultimo atto la vincitrice della sfida tra la bielorussa Aryna Sabalenka e l’ucraina Elina Svitolina.

Chi invece riporta in positivo il suo primato stagionale contro le top 10 è Pegula (9-8), tra l’altro a seguito di un match nel quale ha stabilito il suo record personale di ace (16). La statunitense diventa poi la prima giocatrice a vincere un match alle WTA Finals, cancellando un match point, da Simona Halep nel 2019. Con un differenziale di +7 tra vincenti e gratuiti (Noskova -5), a seguito di un match nel quale il servizio è stato per entrambe sia un’arma che talvolta uno svantaggio – 8 doppi falli l’americana, 15 la ceca, che ha messo in campo uno scarsissimo 48% di prime -, Pegula agguanta quindi la qualificazione in extremis.

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Nonostante anche la sua connazionale Gauff sia uscita vittoriosa dal match contro Marta Kostyuk, a superare il girone come seconda è Pegula. Il motivo? Ha vinto un set più di Coco. Entrambe hanno perso 3 parziali, ma Jessica ne ha intascati 5 (Gauff 4). Ed ecco che la profezia annunciata da Coco è presto diventata realtà. Ora Pegula se la vedrà contro la russa Mirra Andreeva in semifinale. Per quanto possa sembrare strano, tra le due sarà il primo testa a testa.

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