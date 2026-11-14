ATP Finals, Bolelli e Vavassori: “Tre anni bellissimi, ma siamo in momenti di carriera diversi”

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TORINO – Nella giornata di vigilia delle ATP Finals, dopo il blue carpet e il media day di venerdì dedicato ai singolaristi, nella giornata di sabato è toccato ai doppisti incontrare la stampa. Simone Bolelli e Andrea Vavassori, qualificatisi per il terzo anno consecutivo, arrivano al torneo dei Maestri in una situazione diversa dalle stagioni precedenti, con la consapevolezza cioè che questo sarà il loro ultimo torneo ATP insieme (Davis esclusa). Nessun rancore né rammarico però: “Tra noi c’è solo gratitudine per aver fatto questo percorso insieme ed è la cosa bella che vogliamo trasmettere ai giovani che ci guardano. Due carriere possono anche dividersi ma il rispetto ci sarà sempre“. Di seguito le parole di Bolelli e Vavassori.

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Come arrivano alle Finals Bolelli e Vavassori

Bolelli: “Siamo caldi, aspettiamo con ansia lunedì, l’obiettivo è far bene e cercare di far meglio dell’anno scorso. Ci sono tutte coppie molto forti e consistenti, ogni giorno sarà una battaglia”.

Vavassori: “Siamo molto felici, l’obiettivo di ogni anno è essere qui in questa manifestazione speciale, siamo italiani e sentiamo il calore del pubblico. Abbiamo due settimane molto speciali perché è una è a casa mia e una a casa sua, siamo molto motivati e sappiamo anche cosa aspettarci. C’è più esperienza e maturità, possiamo fare bene anche quest’anno”.

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La separazione e la gratitudine reciproca

Vavassori: “Sono stati tre anni bellissimi, sarà bello sentire ancora una volta il calore del pubblico che forse sarà ancora di più proprio per questo (la separazione, ndr). Cerchiamo di goderci il presente senza guardare troppo avanti. Da parte mia c’è tanta riconoscenza verso Simone, mi ha preso in un momento in cui stavo crescendo e abbiamo fatto tre anni di altissimo livello. Forse non avremmo pensato all’inizio della nostra partnership di poter fare tre Finals consecutive. Ci lasciamo col sorriso ma non è un addio perché ci vedremo sempre nei tornei, auguro sempre il meglio a Simone. Siamo in due momenti della carriera diversi, abbiamo dieci anni di differenza, ma tra noi c’è solo gratitudine per aver fatto questo percorso insieme ed è la cosa bella che vogliamo trasmettere ai giovani che ci guardano. Ci sono tanti scandali, ma noi vogliamo passare il messaggio che due carriere possono dividersi, ma rispetto e gratitudine verso ciò che c’è stato rimarrà sempre“.

Bolelli: “Abbiamo fatto tre anni molto buoni e condiviso emozioni uniche, come ho sempre detto ‘Wave’ mi ha fatto allungare la carriera e ripartire da zero, andando avanti almeno altri tre anni. Quest’anno la vittoria di Roma è stata paragonabile alla Davis o a uno Slam, è stato unico. Ci separeremo, ma rimane una grandissima amicizia e un grande rispetto. Fa parte dello sport, bisogna cercare di andare avanti. Non parlerei tanto della separazione e di com’è andata, giocheremo Finals e Davis a mille ma non è importante chi lo ha comunicato a chi.”.

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L’emozione della vittoria a Roma

Vavassori: “Abbiamo vissuto tanti bei momenti insieme, ma la vittoria a Roma è stata indescrivibile. Poterlo dedicare ai nostri genitori è stato qualcosa di bellissimo. Io sono subito dovuto ripartire per Amburgo, ma per 3/4 giorni mi sono riguardato i video e mi emozionavo riguardando le scene della vittoria. Anche Miami è stato proprio forte a livello emotivo e sportivo, soprattutto in un momento difficile per Simone”.

Bolelli: “Roma è stata un’emozione unica, anche perché siamo arrivati lì e la situazione mia era quella che era, non ti immagini di vincere il torneo. Però partita dopo partita prendevamo fiducia, abbiamo giocato un grandissimo tennis. Quella forse è stata l’emozione più grande”.

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