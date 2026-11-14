ATP Finals, è ancora record al botteghino: migliorati i numeri dello scorso anno

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Il sorpasso al calcio per quanto concerne i tesserati delle rispettive federazioni ufficiali era stato un’avvisaglia, ma che l’Italia abbia fame di tennis è una certezza incontrovertibile ormai. Con o senza Sinner, con Torino a fornirne un esempio più che lampante. Le ATP Finals sono ai nastri di partenza e la quinta edizione consecutiva da disputare nel capoluogo piemontese promette spettacolo, con Flavio Cobolli a difendere i colori azzurri nel gruppo Ivan Lendl. Uno show che nessuno vuole perdersi, a dispetto dei prezzi non propriamente popolani perchè, come sostiene il n.1 della FITP Angelo Binaghi, “il prodotto vale di più”. Un valore in costante ascesa, con i dati a segnalare dei numeri straordinari, superiori a quelli dello scorso anno, la cui manifestazione venne già considerata un trionfo.

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Domenica 15 novembre alle ore 14:00 ci penseranno Zverev e Jodar ad aprire le danze della quinta edizione delle ATP Finals torinesi, e a meno di 24h dal via, i numeri al botteghino sono impressionanti con il tasso di riempimento della Inalpi Arena che si aggira sul 94,64% per tutte e 15 le sessioni previste tra diurne e notturne. Una percentuale che si esprime in quasi 185.000 biglietti venduti sinora, con un incremento del 3,1% (5.600 biglietti in più) rispetto a quelli dello scorso anno già considerato massimo storico. Un vento di entusiasmo e passione levatosi sin da subito, con le prime otto ore dall’inizio della vendita a far registrare il dato sbalorditivo di 31.000 tagliandi staccati. Doveroso sottolineare come l’ultimo grande evento del circuito maggiore sia un ottimo volano per attirare turisti stranieri a Torino, la cui percentuale si attesta sul 16,38% con 97 paesi diversi a presenziare.

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