ATP Finals: la settimana perfetta

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Domenica 15 iniziano le Nitto ATP Finals. Il bicampione in carica, Jannik Sinner, non potrà tentare la tripletta per i noti problemi al ginocchio, ma anche in questa edizione non manca un azzurro in gara (Flavio Cobolli), come del resto non mancano spunti interessanti, alcuni dei quali emergono dalle statistiche elaborate da Nicola Gillio.

Cominciamo dal numero di edizioni in cui il vincitore ha battuto cinque top 10. Un dato che non coincide necessariamente con quello del “campione imbattuto”, come nel trionfo del 1973 di Borg, con il n. 11 Gorman tra gli avversari sconfitti. Partendo proprio da quell’anno, sono state 17 le edizioni – e 10 i giocatori – in cui chi ha alzato la coppa si è imposto su cinque colleghi tra i primi dieci del mondo.