ATP Finals, le quote della prima giornata: Zverev favorito contro Jodar, Shelton avanti su Fils

ATP Finals 1° set Ben Shelton 4 Arthur Fils 7 Statistiche e andamento

Il conto alla rovescia è ormai terminato: domenica 15 novembre prendono il via le Nitto ATP Finals 2026, con i primi due incontri di singolare del Gruppo John McEnroe. Ad aprire il programma all’Inalpi Arena di Torino saranno Alexander Zverev e Rafael Jodar, alle ore 14, mentre nella sessione serale, dalle 20:30, toccherà a Ben Shelton e Arthur Fils.

Due incontri che, almeno secondo le valutazioni dei bookmaker, presentano situazioni differenti. Vediamo nel dettaglio le quote di Stake, Netwin e Perlaplay per la giornata inaugurale.

Zverev-Jodar: il numero uno del mondo parte favorito

Alexander Zverev inaugura le ATP Finals da netto favorito contro Rafael Jodar. Il tedesco, numero uno del ranking ATP e già due volte vincitore del torneo, cerca di iniziare nel migliore dei modi la propria avventura a Torino.

Le quote premiano Sascha: Stake offre il suo successo a 1.43, mentre Netwin scende a 1.40 e Perlaplay propone la quota più bassa, 1.39. Decisamente più remunerativa un’eventuale vittoria del giovane spagnolo: Stake paga Jodar a 2.75, Perlaplay a 2.85 e Netwin a 2.87.

Numeri che confermano il ruolo di favorito del tedesco, chiamato a far valere la propria esperienza contro un avversario che proverà a sorprendere il numero uno del mondo al debutto nelle Finals.

Shelton-Fils: l’americano favorito, ma attenzione al francese

Decisamente più equilibrato, almeno sulla carta, il secondo singolare della giornata. Ben Shelton e Arthur Fils si affronteranno nella sessione serale, in una sfida tra due dei protagonisti della nuova generazione del tennis mondiale.

I bookmaker assegnano un vantaggio all’americano, reduce dalla finale raggiunta al Masters 1000 di Parigi. Stake quota la vittoria di Shelton a 1.56, mentre Netwin propone 1.54 e Perlaplay si ferma a 1.53.

Più alte, ma non proibitive, le quote per un successo del francese: Stake offre Fils a 2.38, Perlaplay a 2.39 e Netwin a 2.42.

Il divario tra le valutazioni dei due giocatori è dunque meno marcato rispetto alla sfida pomeridiana. Shelton parte avanti nei pronostici, ma Fils ha tutte le carte in regola per rendere complicato l’esordio dell’americano. Una partita che potrebbe già fornire indicazioni importanti sugli equilibri del Gruppo John McEnroe.