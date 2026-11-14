ATP Finals, preview giorno 1: Zverev sfida Jodar per la prima vittoria da n.1, poi tocca a Shelton e Fils

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ATP Finals 1° set Ben Shelton 4 Arthur Fils 7 Statistiche e andamento

Manca sempre meno all’inizio delle Nitto ATP Finals 2026, il sigillo a una stagione tanto lunga quanto imprevedibile. Conferme, infortuni e cadute sono solo parte della storia, quella più visibile e immediata al pubblico, che si ripercuote direttamente sul ranking.

Come di consueto, al torneo dei migliori otto giocatori dell’anno spetta il compito di tirare le fila dell’anno, con l’ultimo verdetto. Se l’assenza di Jannik Sinner è un duro colpo per il tennis e la mancata qualificazione di Novak Djokovic ha fatto rumore – il serbo non va a Torino dal 2023, ma nelle precedenti due edizioni si era comunque garantito il posto -, sono tante le questioni in sospeso che il campo cercherà di chiarire.

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Nel Gruppo John McEnroe, Alexander Zverev, pur stanco di dover giustificare la prima posizione in classifica, proverà a legittimare il numero 1. Lui che le Finals le ha già vinte due volte. Ben Shelton è già al lavoro con Juan Carlos Ferrero ed è intenzionato a gettare le basi per iniziare al meglio questa importante collaborazione. Infine i debuttanti Rafael Jodar e Arthur Fils senza niente da perdere possono essere le mine vaganti della competizione.

Il girone intitolato a Ivan Lendl, invece, è guidato da Carlos Alcaraz, alla ricerca della prima affermazione nel Masters di fine anno, dopo la finale del 2025. L’infortunio al polso è stato pesante, ma il rientro è da fuoriclasse. Tre titoli in cinque competizioni disputate hanno restituito al circuito il fenomeno di sempre. L’occasione per mettere in bacheca la coppa mancante è ghiotta. In agguato c’è anche Daniil Medvedev, l’unico altro ex campione presente. Completano altri due esordienti, Flavio Cobolli e Frances Tiafoe.

Ad aprire programma delle ATP Finals sarà il Gruppo McEnroe, con Zverev e Jodar in campo domenica 15 novembre alle ore 14. Nella sessione serale, non prima delle 20.30, toccherà a Shelton e Fils.

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Zverev e Jodar inaugurano le ATP Finals 2026: al tedesco l’unico precedente

L’onore inaugurare ufficialmente il campo dell’Inalpi Arena spetta, dunque, a Zverev e Jodar. Vista la giovanissima carriera dello spagnolo, i due si sono affrontati una sola volta in precedenza. L’unica sfida ha avuto come palcoscenico la terra del Philippe Chatrier; erano i quarti di finale del Roland Garros e per il tedesco la tensione era al massimo. Infatti, per quasi un set è stato surclassato dal classe 2006 di Madrid, il quale, al momento di chiudere il primo parziale, ha pagato il calo psicofisico. Sascha, allora, si è imposto in tre set, confermandosi l’uomo da battere a Parigi.

Da quell’incontro si evince come l’aggressività dello spagnolo possa scombinare i piani a Zverev, a patto che mantenga alto il livello per l’intera durata. Altrimenti, per il numero 1 può essere semplice insinuarsi nelle difficoltà dell’avversario.

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Zverev per giustificare il n. 1

In un 2026 da due Slam e il numero 1 a fine anno, ogni appunto a Zverev sembra superfluo. Eppure, qualcosa da rimarcare c’è. Nella straordinarietà – nella doppia accezione – della sua stagione, Sascha è stato tutt’altro che impeccabile. Certo, è stato il migliore per punti raccolti, i calcoli non mentono. I titoli, però, sono solamente due, il Roland Garros e lo US Open. Di peso, sì, ma sempre esigui rimangono. I passi falsi sono stati molti, soprattutto nei Masters 1000. Perché se a Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid dall’altra parte della rete ha trovato Jannik Sinner, nei restanti cinque tornei di questa categoria si è incartato da solo, vittima della parte più conservativa del suo tennis.

Anche gli scontri diretti contro i top 10 sono assai poco soddisfacenti. Quest’anno, per 12 volte ha incrociato un avversario tra i primi10 e in ben nove occasioni ha lasciato il terreno di gioco deluso. È pur vero che cinque sconfitte portano la firma di Sinner e una di Alcaraz, ma i tre successi non possono bastare al nuovo numero 1. Le ATP Finals saranno per lui la vera prova del nove – e nove sono anche le sue partecipazioni. Perché per sollevare il trofeo come nel 2018 e nel 2021 non potrà sottrarsi da battere i migliori. Tra l’altro, è alla ricerca della prima affermazione da quando è salito in vetta al ranking.

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Contro Jodar, Zverev parte con il favore dei pronostici. Gli inciampi delle ultime settimane sono imputabili secondo il tennista di Amburgo alla fatica di un 2026 con tanti obiettivi realizzati. “Gli ultimi risultati non sono stati i migliori, ma a Shanghai ero stato piuttosto chiaro: non sono un robot. Mi sono stancato, ho accusato la fatica. Quest’anno avevo tanti obiettivi e ne ho raggiunti molti, ma anche mentalmente questo può diventare pesante. Quando raggiungi determinati traguardi puoi sentirti un po’ svuotato, perdere parte delle motivazioni”. Ora, però, si è detto pronto a riprendere il ruolino di marcia.

Jodar esordisce alle Finals

A fine 2025, Jodar aveva comunicato la decisione di abbandonare il percorso universitario per dedicarsi completamente al tennis professionistico. Una scelta coraggiosa, ma non insolita, che, tuttavia, ha pagato immediatamente i dividenti. Alla prima stagione completa sul circuito ATP, Rafa ha bruciato le tappe. A Marrakech è arrivato il primo titolo, alla prima finale conquistata. Poi ha raggiunto i quarti a Madrid, Roma e Roland Garros con la continuità di un veterano. Gli altri acuti si sono registrati con la finale di Washington, la semifinale di Montreal e l’ultimo atto di Shanghai. Non sono arrivati ulteriori trofei a illuminare la sua annata, ma la qualificazione alle Finals ha confermato la competitività del madrileno ad altissimi livelli.

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Contro i top 10 ha un parziale di due vittorie e cinque sconfitte nel 2026 e, di conseguenza, in carriera. Numeri troppo giovani per poter considerare Jodar fuori dai giochi per il passaggio del round robin. L’inizio sarà subito di fuoco contro Zverev. Nelle ultime uscite, il 20enne iberico non ha esibito la versione più brillante di sé stesso, complice, forse, anche la tensione di dover raccogliere i punti necessari per volare a Torino.

Il rischio per il numero 10 del mondo è che la partita d’esordio degradi verso il terreno favorito di Sascha. La solidità da fondocampo e la pressione asfissiante potrebbero non bastare, soprattutto se Zverev rispolverasse la versione aggressiva del suo gioco.

Shelton-Fils atto quarto

Non prima delle 20.30, con il primo verdetto di giornata già svelato, Shelton e Fils completeranno la prima giornata del Gruppo Ivan Lendl. Lo statunitense conduce per 2-1 negli scontri diretti, che, però, alla luce dell’evoluzione di Arthur, rischiano di essere anacronistici. La prima sfida tra i due risale alla Laver Cup 2023, quando ad imporsi è stato Ben. Poi l’anno successivo sul cemento di Tokyo il francese si è vendicato in un match dall’alto tasso di intensità. Infine, nella semifinale di Basilea il giocatore di Atlanta è tornato alla vittoria in due set.

Entrambi fanno dell’esplosività il cardine del proprio tennis, sorretti da un atletismo che consente loro recuperi e difese estreme.

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Shelton a caccia della prima vittoria a Torino

Già nel 2025 Shelton ha centrato la qualificazione alle ATP Finals, ma il suo torneo è stato tutt’altro che memorabile. Tre sconfitte su tre, contro Alexander Zverev, Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime, e un solo set portato a casa: l’eliminazione è stata inevitabile. In questa edizione Ben non punta solamente al prima vittoria, ma l’obiettivo è superare la fase di round robin. Da numero 3 del torneo è inevitabile aspettarsi una semifinale, vista anche la finale ottenuta al Rolex Paris Masters. Ad accompagnarlo c’è già Juan Carlos Ferrero. Ovviamente, i frutti di questa collaborazione non sono destinati a maturare in Piemonte. Tuttavia, la fase di luna di miele che accompagna i grandi cambiamenti potrebbe manifestarsi in questa settimana. Sul cemento indoor l’americano ci sa fare. Il problema per lui si palesa al momento di affrontare i top 10. In carriera ha uno score di 10 successi e 26 sconfitte. In questa stagione la statistica migliora, con un tre vittorie e quattro inciampi – due affermazioni, però, sono su Taylor Fritz, che a Torino non c’è.

Inoltre, Shelton ha raccolto 5170 punti, un bottino che gli consegna la quarta posizione in classifica. Analizzando la sua annata è impossibile non notare come la maggior parte di punti siano propiziati da tre tornei, il successo di Montreal, la finale dello US Open e la finale di Parigi. Aggiungiamo che i titoli stagionali sono in totale quattro – oltre all’Open del Canada, Dallas, Monaco e Stoccarda – e si evince come Ben sia stato capace di vette altissime, ma sulla una continuità può ulteriormente intervenire.

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Fils, l’altro debutto

Le ultime settimane tennisticamente meste hanno allontanato Fils dalla luce della ribalta. Dopo il prestigioso titolo a Cincinnati, il francese non è riuscito a rimanere competitivo come ci si sarebbe aspettati. Il rischio di vedere sfumare il sogno Finals c’è stato eccome, dopo tanta fatica per tornare a splendere. Eppure a volte le coincidenze si incastrano e si trasformano in ricompense. Perché Arthur, a dispetto della giovane età, sa già quanto lo sport agonistico sappia essere crudele, soprattutto quando ti fai male. L’infortunio alla schiena del 2025 ha compromesso anche l’inizio del nuovo anno. Costretto a saltare l’Australian Open, a febbraio il transalpino è tornato con nuove speranze e un nuovo allenatore, Goran Ivanisevic, manifesto di tutte le ambizioni.

La finale di Doha è prontamente cancellata dal trofeo di Barcellona e da una marcia trionfale nei Masters 1000, culminata con la vittoria in Ohio. Nel mezzo, c’è stato anche spazio per un nuovo incubo. A Roma ha accusato un problema fisico che lo ha costretto al forfait per il Roland Garros, con la conseguente compromissione pure di Wimbledon. Come si diceva, post Cincinnati, Fils ha faticato a tenere alto il livello. Ciononostante, è tra i migliori otto della stagione, pur avendo vinto un solo match a livello Slam.

Il biglietto da visita del classe 2004 sono le cinque vittorie stagionali contro un top 10, a fronte di altrettante sconfitte, due di queste arrivate contro un avversario presente alle ATP Finals – Frances Tiafoe a Tokyo e Flavio Cobolli a Cincinnati.

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