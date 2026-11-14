ATP Stoccolma: Fritz spegne i sogni di gloria di Tirante. Secondo titolo del 2026 per lo statunitense

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ATP Stoccolma Finale Taylor Fritz 10 6 4 7 Agustin Tirante Thiago 51 2 6 63 Statistiche e andamento

Taylor Fritz spezza l’incantesimo di Thiago Agustin Tirante e si laurea campione dell’ATP 250 di Stoccolma.

Dopo un primo set dominato, lo statunitense non riesce a gestire l’ottima reazione del rivale, il quale, cancellata una palla break nel secondo gioco e ribaltato uno 0-30 sul 3-2, cambia marcia e pareggia i conti. Infine, il parziale decisivo è tanto equilibrato – sono zero le palle break – che il tiebreak ne è la naturale conclusione. Nel tredicesimo gioco, l’argentino paga a caro prezzo gli errori commessi quando è avanti di un minibreak. L’esperienza di Taylor gli vale, con il punteggio di 6-2 4-6 7-6(3), il secondo titolo del 2026, alla sesta finale stagionale. Si tratta del trofeo numero 12 in carriera per il californiano, il primo sul cemento indoor. Sicuramente non riscatterà la mancata qualificazione alle ATP Finals, sfumata per un solo punto a Parigi, ma questo successo consente a Fritz di chiudere l’anno tra i migliori 10, sebbene a lungo abbia lottato con un persistente infortunio al ginocchio.

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Per Tirante si conclude una settimana di grande tennis, in cui ha centrato la prima finale ATP al terzo tentativo. L’appuntamento con il trionfo è rimandato, i miglioramenti, però, sono evidenti. Il viaggio di Thiago parte da lontano, da La Plata, e i momenti complicati non sono mancati. A 25 anni sta trovando la propria dimensione e nel 2027 ripartirà dalla seconda metà di questa annata. La tournée nordamericana – a Montreal ha battuto proprio Fritz, mentre a Cincinnati ha colto vittorie importanti con Novak Djokovic e Jakub Mensik – gli ha consegnato quella fiducia necessaria per chiudere la stagione positivamente.

[1] T. Fritz b. T. A. Tirante 6-2 4-6 7-6(3)

Primo set: Fritz si porta in vantaggio con potenza e solidità

Reduce da una prestazione straripante contro Lorenzo Musetti, Fritz sembra aver traslato il canovaccio dalla semifinale alla finale. Come di consueto, imposta gli scambi da fondo con potenza e solidità. Tirante prova a reggere il ritmo e, nel primo turno di servizio, non pare accusare la tensione della prima finale ATP della carriera. Tuttavia, sul 2-1 lo statunitense alza il pressing e si procura due palle break. Gli è sufficiente la prima per compiere l’allungo: la consistenza dei suoi colpi manda fuorigiri il numero 51 del mondo, che stecca di rovescio e cede la battuta.

Taylor è impeccabile al servizio e la risposta dell’argentino fatica a entrare in partita. Sul 5-2, il favorito del seeding, nonostante il 40-0, è intenzionato ad archiviare la pratica senza andare a servire per il set. Rosicchia quindici dopo quindici e si procura un set point. Tirante si salva con una smorzata deliziosa, ma è solamente un ritardare i tempi. Perché Fritz si prende un nuovo vantaggio e chiude con un rovescio lungolinea in corsa che strappa applausi scrocianti dal pubblico.

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Secondo set: Che reazione di Tirante!

Se al servizio Fritz si conferma sugli scudi, anche in risposta è ormai una spina nel fianco per Tirante. Il 25enne di La Plata ci mette anche del suo, con qualche errore gratuito di troppo, e offre una chance di break nel secondo gioco. Stavolta, però, si appella alla battuta e preserva il turno. Il californiano spolvera tutte le righe del campo e, sul 3-2, si innalza 0-30. Thiago non demorde e, con una smorzata e una volée perfetta, si riporta in parità, per poi ribaltare definitivamente il game con due vincenti in uscita dal servizio. L’argentino legge il momento e comprende che deve arginare le accelerazioni dell’avversario. Così erige il muro difensivo e propone la famosa palla in più. Taylor esaspera i propri colpi per abbattere la difesa di Tirante, ma finisce per perdere in precisione. Il break è del numero 51 ATP, che tiene la battuta a 15 e conferma il vantaggio. E il braccio non trema neppure quando deve completare l’opera. È 6-4 e soprattutto è terzo set.

Terzo set: Fritz batte Tirante e conquista il secondo titolo del 2026

Nel terzo parziale i due protagonisti giocano con grande attenzione. Ogni passo falso è una potenziale capitolazione. Sul 4-4, Tirante torna ad alzare il livello in risposta. Pur con due errori di rovescio sulla coscienza, l’argentino trascina Fritz ai vantaggi ma manca l’appuntamento con una preziosa palla break che lo avrebbe portato a servire per il trofeo. Il tennista di La Plata salva la partita sul 5-4 con un turno di servizio a 15. Qualche difficoltà in più la incontra, invece, nel gioco al servizio successivo: lo statunitense si porta a due punti dal match, ma è il tiebreak a decidere la finale.

Il numero 51 del mondo rompe gli indugi, portandosi avanti di un minibreak sul 3-2, ma la prima testa di serie rimette immediatamente la situazione sui binari della parità e addirittura ribalta tutto passando a condurre, a causa di un erroraccio di diritto del suo avversario. Tirante si spegne sul più bello e spiana la strada alla vittoria di Fritz per 7 punti a 3.

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