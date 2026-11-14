Caso Zverev: l’ex Brenda Patea vuole portarlo di nuovo in tribunale

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Certe storie sembrano non finire mai. E anche quando il momento è luminoso, le ombre possono tornare a farsi vive. Alexander Zverev ha vissuto un’annata straordinaria, conquistando due Slam nell’arco del 2026 e diventando per la prima volta il n.1 del ranking mondiale. Peccato per lui che la felicità tennistica non vada di pari passo con la sfera privata, con il tedesco a doversi occupare nuovamente di una dolorosa faccenda che sembrava chiusa: le accuse di violenza domestica da parte dell’ex fidanzata Brenda Patea. Il caso, in realtà, era arrivato a una risoluzione nel 2024 con un accordo consensuale dove Sascha pagò 200.000 euro all’Erario e a un fondo di beneficenza. Una brutta storia da mettersi alle spalle. Due anni dopo, ciò che, invece, va a turbare la presenza del teutonico alle ATP Finals di Torino, vinte nel 2018 e 2021, è un aggiornamento sulla faccenda: la madre di sua figlia Mayla vuole portarlo di nuovo in tribunale.

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Le dichiarazioni di Zverev al Roland Garros: “Quelle accuse sono false”

Zverev ha sempre respinto tutte le accuse di violenze e si è sempre mostrato particolarmente restio a parlarne. Ma proprio da alcune sue dichiarazioni sull’accaduto è scaturito un nuovo attacco da parte di Brenda Patea per “ricostruzioni fuorvianti”. La location del casus belli è il Roland Garros 2026. Già nella press conference dopo la semifinale, Sascha era stato incalzato da un giornalista della BBC circa l’eventuale dispiacere di essere giunto ad un accordo e di non aver provato la sua estraneità ai fatti. Il tedesco rispose stizzito, sostenendo che l’archiviazione del caso comportava la sua innocenza e che in caso contrario il tribunale non avrebbe agito in tal senso. Ma il suo “non voglio più sentire nemmeno una domanda su questo argomento” rimase una richiesta inascoltata. Questa volta è L’Equipe a far infuriare Sascha.

Zverev vince il Roland Garros e si proclama campione Slam per la prima volta. Il giorno dopo la finale, prima di posare per lo shooting sotto la Torre Eiffel, succede il fattaccio con il reporter del quotidiano francese. “Lo sai che quelle accuse si sono rivelate false?”, tuona il tedesco. L’intervista si interruppe e la testata francese ebbe anche un certo imbarazzo nel gestire la notizia: fu la prima volta che al vincitore dello Slam parigino non venne dedicata l’intera copertina. A Zverev sono bastate nove parole per dare una rispolverata al livore della controparte offesa e riaccendere il caso.

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L’avvocato di Brenda Patea: “Non c’è prova dell’innocenza di Zverev”

Brenda Patea, nel frattempo, ha cambiato avvocato e tramite Michael Scheele aveva mandato una lettera a Zverev il 6 agosto dove gli ricordava l’obbligo di astenersi da certi tipi di commenti e di confermare se avesse rilasciato o meno l’intervista a L’Equipe. Il tedesco non rispose nè a questa missiva, nè tantomeno a quelle dell’11 agosto e del 25 agosto. Dopo i vari dinieghi, Patea aveva presentato istanza di provvedimento cautelare al fine di evitare che certe dichiarazioni potessero ripetersi. Un provvedimento cautelare ritirato il 14 settembre e trasformato in una richiesta di risarcimento in via ingiuntiva il 18 settembre, cinque giorni dopo la vittoria di Sascha all’US Open. Brenda ha sottolineato come non avesse battuto prima questa strada per paura di alcune ritorsioni e di astiosità circa il mantenimento della figlia.

Determinante per la scelta di Brenda anche il supporto dell’avvocato Scheele che commenta così le frasi incriminate di Zverev rivendicando l’impatto sociale negativo che può avere sulla sua assistita: “L’affermazione non è vera. Non esiste alcun provvedimento giudiziario che accerti l’innocenza dell’imputato, né un’assoluzione definitiva, né alcuna altra decisione dal contenuto analogo. Tale affermazione lede in modo significativo il diritto alla reputazione sociale della ricorrente. Nel contesto di un procedimento penale, essa viene associata all’accusa di aggressione. L’affermazione suggerisce che la ricorrente abbia accusato ingiustamente il convenuto o avviato un procedimento penale infondato. Ciò comporta un rischio significativo di degrado sociale, perdita di reputazione e stigmatizzazione della ricorrente. La richiesta di un provvedimento inibitorio contro un’affermazione falsa presuppone che la dichiarazione contestata leda il diritto alla personalità della parte lesa”.

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La causa è stata intentata il 18 settembre, ma ancora non è stata formalmente notificata a Zverev. Christian Schertz, avvocato di Sascha, ha offerto a Bounces il proprio punto di vista, predicando calma: “Poiché la causa non è stata ancora nemmeno notificata, non siamo in grado di rilasciare alcuna dichiarazione in merito. In questo contesto, qualsiasi cronaca su questo argomento è chiaramente e assolutamente fuori discussione”. La quiete prima della tempesta, un’altra, perchè sembra proprio che il secondo capitolo di questa spinosa questione sia solo all’inizio.

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