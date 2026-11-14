Cosa ci fa Sinner all’Inalpi Arena con una sfilza di numeri uno? Evento di lusso a Torino

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

Jannik Sinner è tornato all’Inalpi Arena di Torino, ma non di certo per partecipare alle ATP Finals 2026. Nonostante si fosse ufficialmente qualificato, infatti, l’altoatesino non sarà presente all’appuntamento di fine anno, di cui è anche bi-campione in carica. Nella serata di sabato 13 novembre, però, proprio nell’impianto che ospiterà il ‘Torneo dei Maestri’, ha preso parte a una cena di gala che ha riunito alcuni tra gli ex n. 1 del mondo. Il tutto è stato immortalato da una foto pubblicata sui canali social ufficiali dell’ATP, in cui appaiono 8 tennisti che in carriera sono stati al vertice del ranking.

Pubblicità

In primo piano Gustavo Kuerten, seguito in senso orario da Lleyton Hewitt, Stefan Edberg, Juan Carlos Ferrero, Mats Wilander, Thomas Muster, Evgenij Kafelnikov e – appunto – Jannik Sinner. Assenti, almeno nella foto in questione, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, impegnati come l’attuale n. 1 Alexander Zverev nella sfilata sul blue carpet. Non erano presenti nemmeno Andy Murray, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, i Fab Four che per anni hanno dominato questo sport.

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›