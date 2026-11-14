La WTA celebra Katerina Siniakova, per la sesta volta numero uno di doppio a fine stagione

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“Congratulazioni a Katerina Siniakova per essersi assicurata per la sesta volta il primato nel ranking di doppio a fine stagione. Katerina continua a ridefinire gli standard di qualità nella specialità del doppio, riscrivendo la storia per essere la prima tennista nell’era Open a vincere il career Gran Slam con due differenti compagne. E’ un autentico privilegio per noi essere testimoni delle imprese di una straordinaria esponente del doppio all’apice del suo livello di gioco”. Valerie Camillo, CEO dell’associazione giocatrici, si esprime con queste parole nel comunicato che vuole onorare l’ennesimo traguardo dell’atleta ceca.

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La trentenne atleta di Hradec Kralove giunge infatti al termine della stagione, che la vede al momento in cui scriviamo in corsa per il titolo delle WTA Finals insieme con Taylor Townsend, con una contabilità nuova e scritta a caratteri d’oro nell’ambito della specialità. I due titoli major vinti nel 2026, Roland Garros e US Open, portano infatti a dodici gli allori personali, e le consentono di completare il magico poker nell’arco della carriera anche con la attuale compagna di squadra.

Career Grand Slam con due partner diverse

Siniakova aveva portato a termine la prima collana Slam con Barbora Krejcikova, con cui ha vinto complessivamente per ben sette volte; l’unico titolo riportato con un’altra compagna risale al Roland Garros 2024, quando sconfisse Errani e Paolini con la collaborazione di Coco Gauff. Queste le parole di Katerina: “Essere al vertice della classifica per la sesta stagione è una sensazione incredibile. E’ il tributo al lavoro duro, alla dedizione e alla consistenza che sta dietro a ogni stagione. Sono fiera di quanto raggiunto, grata a tutti quelli che mi hanno accompagnata sin qua e motivata a fare ancora meglio”.

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Il comunicato ricorda infine che il premio per il nuovo primato è stato consegnato alla tennista sabato a Indian Wells, dove sono in corso le Fage WTA Finals 2026, alla presenza di Valerie Camillo, Garbine Muguruza e Pam Shriver.

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