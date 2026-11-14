Sabalenka ha insultato Svitolina? Aryna chiarisce l’accaduto

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WTA Finals Finale Aryna Sabalenka 2 3 6 1 Elina Svitolina 6 6 3 6 Statistiche e andamento

Alle WTA Finals Elina Svitolina torna a battere Aryna Sabalenka dopo sei anni e la sfida, una delle più tese nel panorama del tennis femminile, produce echi polemici su alcune frasi che la tennista bielorussa avrebbe pronunciato durante l’incontro, come riporta sabato anche la Gazzetta dello Sport.

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Su una pagina X vicina alla Federazione Tennis Ucraina viene pubblicato un breve filmato che riprende Sabalenka che si sta portando verso il fondo del campo per ricevere le palline di gioco. La sua espressione è tutt’altro che soddisfatta e Aryna pronuncia alcune parole, probabilmente nella sua lingua madre; l’ipotesi di chi commenta il filmato, provando a leggere il labiale della giocatrice, è che la campionessa di Minsk abbia insultato la rivale. L’ipotesi è “F…ti ucraini, per la miseria”, oppure “Quella f…uta str…zetta ucraina, per la miseria.”

Come noto, da qualche tempo le tenniste ucraine hanno deciso di non stringere la mano alle rivali russe e bielorusse, in polemica nei confronti di chi non ha mai preso le distanze dall’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia. L’atteggiamento si ripropone puntuale ad ogni occasione e provoca innumerevoli commenti, sia di chi stigmatizza il gesto sia di chi invece lo approva.

Il commento a corredo del filmato recita: “Notevole gesto di rispetto e sportività da parte della numero due del mondo. Ma certo, continuiamo a chiedere ai tennisti ucraini perché si rifiutano di stringere la mano ai colleghi russi e bielorussi; sembra essere questo il problema più grande nel tennis”.

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🤬“Those f***ing Ukrainians, for f***’s sake!” Or was it “That f***ing Ukrainian b***h, for f***’s sake!”?



These are the words 🏳️ Aryna Sabalenka appears to be saying in Russian, judging by her lip movements during her WTA Finals match against 🇺🇦 Elina Svitolina.



What a… pic.twitter.com/xge5dqdigZ — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) November 14, 2026

Solo un momento di rabbia?

È ovviamente ben difficile trarre conclusioni dal filmato; dal canto suo Sabalenka ha quasi sempre cercato di evitare discussioni sull’argomento, accettando il comportamento delle rivali ucraine senza dilungarsi in commenti. Lo scorso maggio avevamo riportato alcune sue parole, con le quali diceva di rispettare la scelta delle rivali giallo-azzurre.

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L’attenzione dell’attuale numero due del mondo a evitare atteggiamenti che possano aggiungere nuovo propellente alle tensioni con la colleghe ucraine è sempre stata alta, così come la consapevolezza che oggigiorno c’è sempre una telecamera pronta a estrapolare persino i bisbigli degli atleti. Questo episodio, se confermato, sarebbe un’ulteriore pagina non edificante della vicenda. D’altro canto, però, si tratterebbe comunque di un’estrapolazione di alcune frasi dette in campo più che altro a sé stessa, per sfogare la propria frustrazione, che non nei confronti dell’avversaria.

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La risposta di Sabalenka: “Alcuni spettatori applaudivano i miei errori. Ho sbagliato a reagire così”

A stretto giro di.. social, è arrivato il chiarimento da parte di Aryna Sabalenka, che dopo la partita non aveva voluto parlare con nessuno, rifiutando i suoi impegni con i media e lasciando immediatamente Indian Wells.

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“Voglio spiegare alcune cose che sono circolate online a proposito del mio ultimo match. Il mio commento non era diretto a Elina. Ero frustrata con un piccolo gruppo di spettatori che esultavano in maniera molto evidente a ogni mio errore, e ho reagito sul momento in maniera molto emotiva.“

“Detto questo, avrei dovuto gestire la mia frustrazione in maniera differente, e mi scuso con chiunque sia stato offeso dalle mie azioni. Elina ha giocato una grande partita, e le faccio i miei migliori auguri per il prosieguo del torneo.“

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