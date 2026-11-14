Serie A1 femminile, derby tra ATA Trentino e TC Rungg per un posto in finale

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Domenica 15 novembre prende il via la corsa per definire il circolo campione d’Italia 2026. Al termine della fase a gironi della Serie A1 femminile 2026, sono state definite le quattro formazioni che lotteranno per lo scudetto. Saranno sfide di andata e ritorno con in palio i due pass per la fase finale di Torino. Si parte con le due vincitrici dei gironi TC Rungg Sudtirol Kiku e TC Prato, impegnate in trasferta sui campi delle seconde classificate.

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In Trentino andrà in scena il derby regionale tra l’ATA Battisti Trentino e il TC Rungg Südtirol Kiku. Una sfida dal sapore speciale tra due realtà che si conoscono molto bene e che promette grande equilibrio fin dalle prime battute. Le padrone di casa proveranno a sfruttare il fattore campo affidandosi a Deborah Chiesa. La trentenne trentina in questo 2026 ha ritrovato il giusto ritmo e cercherà di trascinare la squadra sfruttando il suo ruolo di collante. L’esperienza internazionale sarà, invece, garantita dalla tennista classe ’94 del Liechtenstein Kathinka Von Deichmann. La terza singolarista sarà la giocatrice del vivaio Noemi Maines, ventenne che vivrà la sfida in maniera particolare, avendo scelto di allenarsi proprio sui campi del TC Rungg.

Dall’altra parte, le altoatesine sono riuscite a tirare fuori il meglio in una stagione in cui gli infortuni hanno avuto un peso rilevante. Per il capo allenatore Manuel Gasbarri, aver raggiunto nuovamente questo traguardo rappresenta già un risultato di rilievo. “Ai playoff per la sesta volta consecutiva: incredibile“, osserva il tecnico altoatesino. Sul piano del rendimento, tra i punti fermi del TC Rungg emerge la tennista spagnola Angela Fita Boluda, capace di imporsi in sei dei sette incontri disputati. Positivo anche il bilancio di Verena Meliss. La tennista del vivaio è andata oltre i problemi fisici che l’hanno limitata, chiudendo la fase a gironi con otto vittorie e quattro sconfitte su dodici match complessivi. In vista del derby, un fattore determinante potrebbe essere il doppio, le altoatesine si presentano all’appuntamento con cinque successi in sei incontri.

Nell’altra semifinale inizia la caccia al settimo scudetto del TC Prato. Il circolo toscano ha già scritto il proprio nome nell’albo d’oro della competizione femminile nel 1982, nel 2013, per tre edizioni consecutive dal 2015 al 2017 e infine nel 2019. La corsa al titolo riparte dal doppio confronto con la Società Canottieri Casale, qualificatasi come seconda forza del Girone 2, mentre la squadra guidata dal capitano Claudia Romoli ha chiuso al primo posto il proprio raggruppamento

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La formazione pratese, come da regolamento, avrà a disposizione tutte le atlete che hanno disputato almeno due match nella fase a gironi. A cercare di trascinare la squadra toscana ci sarà il nuovo acquisto Aurora Zantedeschi. Al suo fianco la giocatrice del vivaio Noemi Basiletti, vero punto di forza della rosa del TC Prato. A completare l’organico ci saranno Viola Turini, , Beatrice Ricci, Tatiana Pieri e Vittoria Vignolini. Mancheranno invece Lucrezia Stefanini, alle prese con un infortunio, e la straniera Marina Bassols Ribera.

Dall’altra parte della rete ci sarà una squadra dalla rosa molto profonda. La Società Canottieri Casale potrà, infatti, contare su due giovani giocatrici in ascesa come Lisa Pigato e Federica Urgesi. Al loro fianco, una straniera che verrà scelta tra Darja Semenistaja e Aliona Bolsova Zaidonov. Completano il roster delle piemontesi Jessica Pieri, Greta Rizzetto e la giovane Angelica Sara.

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