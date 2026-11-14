Serie A1 maschile, al via i play-off scudetto: i protagonisti e i favoriti

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Con la collaborazione di Ludovico Mauro

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Tempo di fasi finali nel campionato di Serie A1 maschile. Con la fase a gironi andata in archivio, i riflettori puntano ora sui playoff scudetto e sui playout per evitare la retrocessione. Il calendario prevede l’inizio della corsa al titolo domenica 15 novembre con le gare di andata dei playoff, mentre i match di ritorno sono in programma una settimana dopo, domenica 22 novembre. In quest’ultima data prenderanno il via anche i playout, la cui conclusione con le sfide di ritorno è prevista il weekend successivo, per domenica 29 novembre. Infine, sette giorni più tardi, domenica 6 dicembre, la finale scudetto al Circolo Stampa Sporting di Torino che assegnerà il tricolore.

I sorteggi che hanno sancito gli accoppiamenti si sono svolti martedì 10 novembre e ogni circolo ha conosciuto nel dettaglio la propria avversaria. Ricapitolando brevemente le squadre coinvolte, Sporting Club Sassuolo, CTD Massa Lombarda, Selva Alta Vigevano e Santa Margherita Ligure hanno vinto i rispettivi gironi e si giocheranno il trofeo, mentre Match Ball Firenze Country Club, TC Match Ball Siracusa, Tennis Comunali Vicenza, TC Crema, Eur Sporting Club, Tennis Borgotrebbia Piacenza, CT Palermo e CT Zavaglia sono finite al terzo e quarto posto di ogni raggruppamento e dunque si giocheranno la permanenza in categoria.

Partendo dai playoff, l’urna del sorteggio ha sancito che le due semifinali scudetto saranno Santa Margherita Ligure-CTD Massa Lombarda da una parte e Selva Alta Vigevano-Sporting Club Sassuolo dall’altra, con le gare di andata in casa ligure e pavese.

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Quanto ai playout, gli accoppiamenti sono TC Match Ball Siracusa-CT Palermo (curioso derby siciliano), Tennis Borgotrebbia Piacenza-Tennis Comunali Vicenza, poi TC Crema-Match Ball Firenze Country Club e infine CT Zavaglia-Eur Sporting Club. Le sfide di andata si disputano nell’ordine appena descritto, con le gare ritorno in casa di Palermo, Vicenza, Firenze e Roma, in virtù del vantaggio acquisito dai circoli che hanno chiuso il girone da terze classificate anziché all’ultimo posto.

I playoff

Quattro squadre a caccia dei due posti disponibili per la finale di Torino, in un doppio confronto tra singolari e doppi che si preannuncia molto equilibrato.

In Liguria andrà in scena la sfida tra il TC Santa Margherita Ligure e i campioni d’Italia del 2025 del CTD Massa Lombarda, unico circolo rimasto imbattuto nella fase a gironi. Saranno diverse le frecce a disposizione del capitano ligure: Andrea Pellegrino, Pedro Martinez, Francesco Maestrelli, Remy Bertola e Filippo Romano. Il CTD Massa Lombarda risponderà con un organico altrettanto profondo che comprende Giulio Zeppieri, Francesco Forti, Jacopo Vasamì, il francese Lilian Marmousez, Jacopo Bilardo e Lorenzo Rottoli.

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L’altra semifinale prenderà il via sui campi indoor del Selva Alta Vigevano. A difendere i colori dei lombardi saranno Lorenzo Beraldo, Julian Ocleppo, il francese Antoine Hoang, Davide Dadda e Lorenzo Conti. Dall’altra parte della rete, i portacolori del SC Sassuolo cercheranno di strappare subito un risultato positivo in trasferta affidandosi a Marco Cecchinato. Federico Bondioli, al tedesco Daniel Masur, Federico Arnaboldi e i giocatori del vivaio Paci, Chiletti e Nicolini.

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