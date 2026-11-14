Sinner incontra i fans al Nike Store: “Ci sono tante cose negative sui social”

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Continuano i bagni di folla torinesi per Jannik Sinner, che nonostante sia impossibilitato a prendere parte alle Nitto ATP Finals, è comunque presente nel capoluogo piemontese per far fronte ad alcuni impegni promozionali con i suoi sponsor.

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Sabato ha fatto un’apparizione al Nike Store di via Roma in compagnia dell’ex campione del Milan, Paolo Maldini.

“Qua a Torino mi sono sempre trovato bene, è il mio campo preferito – ha detto Jannik, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera – : quando scendo in campo voglio dare sempre tutto, sento che non gioco solo per me stesso, ma anche per i ragazzini e per un Paese intero.”

Durante l’incontro con alcuni giovani del Circolo Le Pleiadi, i due campioni hanno parlato di vari episodi relativi alle loro carriere, e Sinner si è soffermato in particolare sulla sua visione del mondo dei social media: “I social sono una parte importantissima, puoi usarli in modo positivo, ma ci sono tante cose negative – ha detto il campione altoatesino – ma consiglio di starci lontano: è più bello incontrare qualcuno per un caffè; per me i social sono secondari, ma ognuno ha la sua visione.”

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Sinner arriva su TikTok

Parole molto sagge, quelle di Sinner, che ha messo in guardia i suoi giovani fans dai pericoli legati ad un uso eccessivo dei social media. Parole, peraltro, che arrivano proprio mentre Sinner è sbarcato su un’altra piattaforma social, la cinese TikTok.

Il nuovo network, nato poco più di 10 anni fa e già arrivato a competere con i colossi Facebook, Instagram e X, soprattutto per quel che riguarda le interazioni del pubblico più giovane, ha visto il campione azzurro salutare gli appassionati di tennis con un breve video girato a Montecarlo.

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