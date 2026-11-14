Steufer (TC Rungg): “Noi, una Top School di tennis che sa sfruttare l’effetto Sinner” [ESCLUSIVA]

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Da un piccolo centro dell’Alto Adige ai vertici del tennis nazionale. In oltre quarant’anni di storia, il Tennis Club Rungg, circolo situato nel paese di Appiano, ha saputo compiere un percorso straordinario, trasformando una realtà di provincia in un autentico modello di continuità ed eccellenza. Realizzato nel 1979 e inaugurato ufficialmente nel 1980, oggi il circolo altoatesino guarda senza timore le realtà economicamente più importanti, forte di una doppia presenza nella massima serie anche nel 2027 e di una scuola tennis che attira talenti da tutta la regione, e non solo. A raccontarci la ricetta segreta di questa solida realtà del tennis italiano è il presidente Karl Stuefer, partendo dal bilancio appena tracciato con la conclusione della fase a gironi della Serie A1 2026.

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La squadra femminile giocherà le semifinali per lo scudetto, mentre quella maschile ha conquistato la salvezza, chiudendo al secondo posto il proprio raggruppamento. Il presidente non nasconde la soddisfazione per un esito che, alla vigilia, appariva tutt’altro che scontato: “È quasi una sorpresa perché, specialmente con gli infortuni che abbiamo affrontato lungo il percorso, siamo arrivati a raggiungere dei risultati in cui magari non speravamo tanto”. Se tra gli uomini l’obiettivo era resistere “sapevamo che nel girone della squadra maschile arrivare secondi sarebbe già stato il massimo”, a stupire è stato soprattutto il cammino delle tenniste: “Le ragazze hanno veramente sorpreso, perché di settimana in settimana sono cresciute e ultimamente hanno giocato davvero alla grande”.

Un ruolo determinante per i risultati raggiunti è stato giocato dall’attaccamento alla maglia e dalla grinta dei membri della squadra. Focalizzandosi sui risultati della squadra femminile, il Presidente sottolinea il contributo di Verena Meliss, capace di gettare il cuore oltre l’ostacolo nonostante i problemi fisici: “Quando gioca nelle competizioni a squadre, Verena è veramente una garanzia. Specialmente in doppio il suo ruolo è molto importante. Quest’anno, ad inizio campionato ha patito un piccolo infortunio e non si sapeva se sarebbe riuscita a superarlo o meno, ma si è ripresa e al momento sta giocando bene”.

Il segreto del successo: il lavoro dei fratelli Gasbarri

Sul percorso del club, che ha oltre quarant’anni di storia, il Presidente elogia il ruolo dei fratelli Manuel e Valerio Gasbarri, rispettivamente Direttore Tecnico e Direttore Organizzativo del TC Rungg: “Bisogna dire che con loro abbiamo avuto una fortuna enorme. In campo tecnico sono veramente bravissimi, e non solo sotto il profilo tecnico, ma anche per serietà, dedizione e per la visione molto professionale che hanno“. E aggiunge: “È in gran parte merito loro se siamo a questo livello“. Sul confronto con i circoli più grandi: “Non possiamo lottare con i grandi circoli d’Italia a livello economico, però quello che abbiamo ottenuto è tutto frutto del lavoro fatto “.

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La dedizione dello staff tecnico sui campi si traduce in giornate fitte e senza soste: “Maestri come quelli che abbiamo nel nostro team difficilmente si trovano in giro, perché ce la mettono tutta per 10-12 ore al giorno. Si tratta di ore fatte veramente bene”. Il presidente sottolinea come la qualità del lavoro è apprezzata anche dai genitori dei ragazzi delle scuole tennis: “Sanno che si tratta di un buon investimento e che il loro lavoro è a favore dei giovani”

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La squadra del TC Rungg Sudtirol Yogurteria (fonte: Plopp)

Un vivaio solido e l’effetto volano del tennis azzurro

Nonostante Appiano sia un centro di circa 15.000 abitanti, il TC Rungg è diventato un polo di riferimento per l’intera provincia e la regione: “Arrivano ragazzi da Bolzano, da Trento, da Rovereto e anche da più lontano. Siamo Top School già da parecchi anni e la gente nota queste cose”. Il presidente evidenzia l’importante di un ambiente stimolante e il valore del confronto tra coetanei: “Se un ragazzo gioca da solo in un circolo e non può mai confrontarsi con altri della sua età e del suo livello, è difficile che ottenga buoni risultati in futuro. Da noi ci sono tanti ragazzi allo stesso livello che possono confrontarsi e darsi battaglia”.

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Al centro del progetto ci sono i giovani talenti, seguiti costantemente passo dopo passo: “I maestri li accompagnano ai tornei e organizzano tutto per loro. Il vivaio nasce da lì: i ragazzi si sentono sicuri, protetti e seguiti da noi. Per un giovane di 12, 13 o 15 anni è molto importante non essere trascurato”. Il Presidente Stuefer sottolinea che è sempre stato parte dell’approccio del circolo:”Se a un ragazzo non dai indicazioni chiare, magari si perde. Abbiamo sempre fatto così, fin da quando eravamo in Serie C”.

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A questa cura si è aggiunta la recente ondata di entusiasmo che sta attraversando l’Italia della racchetta. “Negli ultimi anni, con l’effetto Sinner e con il successo degli altri italiani da Berrettini, a Musetti e Cobolli, sono arrivati tantissimi ragazzi.” La situazione non si limita solamente ai più giovani: “Non si iscrivono solo ragazzi, ma anche adulti. Le mamme o i papà adesso hanno tutti voglia di giocare e frequentano corsi per adulti. Siamo fieri di avere così tanto movimento. Certo, è un po’ difficile da gestire, ma meglio che vengano piuttosto che non vengano!”.

Tornando a discutere delle competizioni, per la squadra femminile alle porte vi è la sfida contro l’ATA Battisti Trentino, che in squadra ha una giocatrice (Noemi Maines) che si allena al TC Rungg. Il Presidente valuta così il confronto: “ Penso che sia una sfida più o meno alla pari. Magari abbiamo un piccolo vantaggio giocando il match di ritorno in casa, ma è difficile dirlo ora. Finora è andata bene, speriamo che vadano bene ancora una o due partite». L’obiettivo finale di Torino resta sullo sfondo, ma senza ansie: “Abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo. Poi un giocatore vuole sempre vincere, ma lasciamo fare alle ragazze senza mettere pressione. Nel tennis mettere pressione è inutile, anzi peggiora solamente le cose”.

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Mantenere due squadre in Serie A1 richiede una pianificazione meticolosa e il supporto di partner affidabili: “Senza sponsor penso che non saremmo mai arrivati a disputare un campionato di Serie A1. Per avere certi giocatori bisogna investire delle risorse. Abbiamo sempre scelto giocatori che stiano bene in squadra, che non guardino solo all’aspetto economico ma diano qualcosa anche ai giovani, diventando un esempio per loro. Questo è molto importante”.

Sul fronte organizzativo, gli spazi restano limitati, ma la società lavora costantemente per ottimizzare l’esperienza di soci e atleti: “Quando non ci sono campi a disposizione al circolo, i maestri si spostano su altre strutture. Si cercano soluzioni a Bolzano o nei dintorni, per garantire ai ragazzi la possibilità di allenarsi.”

In chiusura, arrivano i ringraziamenti per tutti quelli danno una mano al circolo, dagli sponsor, ai tecnici, passando per i ragazzi e conclude con un auspicio: “Spero che tutti si trovino bene a Rungg e che si possa andare avanti di questo passo per parecchi anni ancora. Quello sarebbe il mio sogno”.

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