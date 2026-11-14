Tirante: “Ho avuto problemi di salute mentale, ma con gli europei non ne parlo”. Musetti gli tende la mano

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ATP Stoccolma Finale Taylor Fritz 10 6 6 Lorenzo Musetti 25 4 2 Statistiche e andamento

Retaggi di un certo tipo di machismo, ambiente troppo competitivo o semplice fragilità psicologica. Possono essere molteplici i fattori e le cause scatenanti dietro l’occultamento di alcuni problemi legati alla salute mentale di un’atleta. Un tema che negli ultimi anni è emerso sia nel tennis femminile, sia in quello maschile. L’ultimo ad essersi aperto in tal senso è Thiago Agustin Tirante, argentino che quest’anno è stato ottimo protagonista del circuito ATP. Attuale 51 del mondo, con un best ranking di 42, durante l’ATP di Stoccolma ai microfoni di Bolavip Tirante si è sfogato in merito al periodo oscuro vissuto negli ultimi due anni. Alla base del malessere ci sono la lontananza da casa, la mancanza degli affetti più cari e la frenesia di un calendario che ti porta da un polo all’altro del mondo in pochissimi giorni. L’argentino si è così espresso in merito: “È molto difficile viaggiare da soli durante il tour. Ci sono tantissime cose che la gente non vede, soprattutto al di fuori del campo. Fa parte della nostra vita, ma in passato non me ne rendevo conto. Ho attraversato tanti cambiamenti, perché sono solo un ragazzo molto umile dell’Argentina, dove sono cresciuto con la mia famiglia“.

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Tirante non si accontenta di esternare le criticità di questo mondo che all’apparenza sembra solo dorato, ma scende nei dettagli di un circuito dove a suo avviso vige una sorta di isolazionismo tra colleghi e dove i top player vivono in una sorta di bolla e con poca inclinazione alla condivisione con il prossimo. L’argentino “salva” solo i connazionali con cui è possibile confidarsi su qualcosa, mentre indicano i tennisti europei come più chiusi caratterialmente: “Non siamo abbastanza bravi a parlarne tra di noi giocatori ma penso che molti abbiano un ego smisurato, che è un grosso problema per il tour. I migliori giocatori sono persone molto riservate e hanno il loro team. Forse posso parlarne con i tennisti argentini, ma non con gli altri, perché non sono così aperti. Sono una persona molto calorosa, credo che gli argentini siano fatti così, ma non i giocatori europei. È molto difficile aprirsi con gli altri giocatori, perché non ti danno la risposta di cui hai bisogno. La cosa più importante per me è stata sicuramente migliorare la mia salute mentale“

Musetti raccoglie l’appello di Tirante: “Sono pronto ad ascoltarlo”

Il Sudamerica chiama, l’Europa risponde. Ed è qui che entra in gioco Lorenzo Musetti. Se l’azzurro non ha vinto il trofeo di Stoccolma, battuto in semifinale dal Fritz con cui Tirante si giocherà la finale, ha conquistato quello della solidarietà. Il toscano, interpellato sulla condizione vissuta dal collega, ha teso la mano e si è detto disposto all’ascolto considerando anche la padronanza dello spagnolo: “Non sapevo che stesse vivendo questa difficoltà. Spero di non essere nella lista dei giocatori europei di cui parla. Mi auguro di no. Lo conosco da quando eravamo giovani, ha solo un anno più di me. Io parlo spagnolo e lui è argentino, quindi forse riusciamo ad aprirci un po’ in più. Sarei felice di ascoltarlo e parlare con lui se desiderasse un confronto su quello che ha affrontato”

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