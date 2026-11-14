TV e Rete: Il torneo dei Maestri a Torino, tutto su SKY Sport e NOW (15-22 novembre)

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Manca ormai pochissimo all’inizio delle Nitto ATP Finals 2026, il torneo che, da domenica 15 novembre, porterà all’Inalpi Arena di Torino gli otto migliori giocatori di singolare e le migliori otto coppie di doppio per l’ultimo grande appuntamento del tennis maschile internazionale. L’intero torneo sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW, con la copertura completa di tutti i match di singolare e doppio. Oltre 12 ore di diretta al giorno, dalle 11 alle 23, per vivere ogni sfida, ogni emozione e tutti i momenti decisivi dell’evento che assegna l’ultimo grande titolo dell’anno.
Flavio Cobolli, alla sua prima partecipazione al torneo, è stato inserito nel Gruppo Ivan Lendl insieme a Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Frances Tiafoe. Nel Gruppo John McEnroe sono invece presenti il numero 1 del mondo Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils e Rafael Jodar. Nel doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, anche loro protagonisti a Torino, sono stati sorteggiati nel Gruppo Mark Woodforde con Christian Harrison/Neal Skupski, Marcel Granollers/Horacio Zeballos e Kevin Krawietz/Tim Puetz.
COPERTURA EDITORIALE – Sky Sport proporrà una copertura editoriale completa del torneo, con tutti i match in diretta su Sky Sport Tennis, canale di riferimento dell’evento, e gli incontri più importanti trasmessi anche su Sky Sport Uno. Nella squadra editoriale Sky Sport anche Fabio Fognini, in qualità di special guest, affiancato dai talent di Sky Sport Tennis: Flavia Pennetta, Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Renzo Furlan, Laura Golarsa, Raffaella Reggi, Barbara Rossi e Fabio Colangelo. La programmazione sarà arricchita da studi pre e post-partita in diretta dall’Inalpi Arena di Torino, affidati a Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. Dal campo, Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo racconteranno da vicino protagonisti, retroscena e curiosità della manifestazione. Su Sky Sport 24 tornerà inoltre l’appuntamento quotidiano con Il tennis è servito, condotto da Dalila Setti, che accompagnerà il pubblico attraverso i temi e gli approfondimenti della giornata insieme a ospiti d’eccezione. In chiusura, ATP Finals The Insider, curato da Giuseppe Marzo, con Stefano Meloccaro nel ruolo di insider, porterà gli spettatori dietro le quinte del torneo con immagini esclusive, interviste e contenuti inediti.
TORINO TENNIS TALKS: DAL 14 NOVEMBRE – Tra le novità dell’edizione il nuovo vodcast quotidiano di Sky Sport: Torino Tennis Talks. Il progetto prenderà il via con una puntata speciale domani, sabato 14 novembre alle 19.45 su Sky Sport Tennis. Dall’Istituto di Candiolo, a sostegno dell’iniziativa “Un ace per la ricerca”, l’edizione vedrà la partecipazione straordinaria di Alessandro Del Piero, affiancato da Federico Ferri, Direttore responsabile Sky Sport, e dai talent di Sky Sport Tennis: Renzo Furlan e Raffaella Reggi.
Dal 15 al 22 novembre, il vodcast, in collaborazione con Intesa San Paolo, diventerà un appuntamento fisso in diretta ogni mattina alle 10 su Sky Sport 24 e disponibile anche su YouTube e SkySport.it. Alla guida del racconto sarà Dalila Setti, che approfondirà quotidianamente storie, protagonisti e temi legati alle Finals, dentro e fuori dal campo.
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La programmazione delle Nitto ATP Finals 2026 su Sky e in streaming su NOW
Domenica 15 novembre
|10
|TORINO TENNIS TALK
|Sky Sport 24
|11
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis
|11.30
|HELIÖVAARA/PATTEN-MATOS/LUZ
|Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis
|13
|IL TENNIS è SERVITO
|Sky Sport 24
|13.30
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis
|14
|ZVEREV-JODAR
|Sky Sport Tennis
|A seguire
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis
|17.30
|STUDIO ATP FINALE
|Sky Sport Tennis
|18
|PAVIC/AREVALO-OLIVETTI/ARRIBAGE
|Sky Sport Tennis
|A seguire
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis
|20.30
|SHELTON-FILS
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|A seguire
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|23
|ATP FINALS THE INSIDER
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Lunedì 16 novembre
|10
|TORINO TENNIS TALK
|Sky Sport 24
|11.15
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis
|11.30
|ZEBALLOS/GRANOLLERS-BOLELLI/VAVASSORI
|Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis
|13
|IL TENNIS è SERVITO
|Sky Sport 24
|13.30
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|14
|ALCARAZ-TIAFOE
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|A seguire
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|17.30
|STUDIO ATP FINALE
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|18
|SKUPSKI/HARRISON-PUETZ/KRAWIETZ
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|A seguire
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|20.30
|MEDVEDEV-COBOLLI
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|A seguire
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|23
|ATP FINALS THE INSIDER
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Martedì 17 novembre
|10
|TORINO TENNIS TALK
|Sky Sport 24
|11.15
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis
|11.30
|Round robin: Doppio
|Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis
|13
|IL TENNIS è SERVITO
|Sky Sport 24
|13.30
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|14
|ROUND ROBIN: SINGOLARE
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|A seguire
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|17.30
|STUDIO ATP FINALE
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|18
|Round robin: Doppio
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|A seguire
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|20.30
|ROUND ROBIN: SINGOLARE
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|A seguire
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|23
|ATP FINALS THE INSIDER
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Mercoledì 18 novembre
|10
|TORINO TENNIS TALK
|Sky Sport 24
|11.15
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis
|11.30
|Round robin: Doppio
|Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis
|13
|IL TENNIS è SERVITO
|Sky Sport 24
|13.30
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|14
|ROUND ROBIN: SINGOLARE
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|A seguire
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|17.30
|STUDIO ATP FINALE
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|18
|Round robin: Doppio
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|A seguire
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|20.30
|ROUND ROBIN: SINGOLARE
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|A seguire
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|23
|ATP FINALS THE INSIDER
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Giovedì 19 novembre
|10
|TORINO TENNIS TALK
|Sky Sport 24
|11.15
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis
|11.30
|Round robin: Doppio
|Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis
|13
|IL TENNIS è SERVITO
|Sky Sport 24
|13.30
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|14
|ROUND ROBIN: SINGOLARE
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|A seguire
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|17.30
|STUDIO ATP FINALE
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|18
|Round robin: Doppio
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|A seguire
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|20.30
|ROUND ROBIN: SINGOLARE
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|A seguire
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|23
|ATP FINALS THE INSIDER
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Venerdì 20 novembre
|10
|TORINO TENNIS TALK
|Sky Sport 24
|11.15
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport 24, Sky Sport Tennis
|11.30
|Round robin: Doppio
|Sky Sport Tennis
|13
|IL TENNIS è SERVITO
|Sky Sport 24
|13.30
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|14
|ROUND ROBIN: SINGOLARE
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|A seguire
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|17.30
|STUDIO ATP FINALE
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|18
|Round robin: Doppio
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|A seguire
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|20.30
|ROUND ROBIN: SINGOLARE
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|A seguire
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|23
|ATP FINALS THE INSIDER
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Sabato 21 novembre
|10
|TORINO TENNIS TALK
|Sky Sport 24
|11.30
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport 24, Sky Sport Tennis
|12
|semifinali: Doppio
|Sky Sport Tennis
|13.30
|IL TENNIS è SERVITO
|Sky Sport 24
|14
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis
|14.30
|SEMIFINALI: SINGOLARE
|Sky Sport Tennis
|A seguire
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis
|17.30
|STUDIO ATP FINALE
|Sky Sport Tennis
|18
|SEMIFINALI: Doppio
|Sky Sport Tennis
|A seguire
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis
|20.30
|SEMIFINALI: SINGOLARE
|Sky Sport Tennis
|A seguire
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis
|23
|ATP FINALS THE INSIDER
|Sky Sport Tennis
Domenica 22 novembre
|11
|TORINO TENNIS TALK
|Sky Sport 24
|13.30
|IL TENNIS è SERVITO
|Sky Sport 24, Sky Sport Tennis
|14.30
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis
|15
|FINALE: DOPPIO
|Sky Sport Tennis
|A seguire
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis
|18
|FINALE: SINGOLARE
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|A seguire
|STUDIO ATP FINALS
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
|23
|ATP FINALS THE INSIDER
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
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