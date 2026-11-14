WTA Finals: Andreeva inarrestabile, liquida anche a Pegula e va in finale

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WTA Finals · Semifinale Finale Jessica Pegula 5 3 4 Mirra Andreeva 3 6 6 Statistiche e andamento

[3] M. Andreeva b. [5] J. Pegula 6-3 6-4

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Mirra Andreeva è la prima finalista delle Fage WTA Finals, a diciannove anni e alla sua prima apparizione nella manifestazione. Nulla ha potuto in semifinale Jessica Pegula, rivale degna ma in ultima analisi troppo in imbarazzo di fronte alla sicurezza e alla perentorietà dei colpi della giovanissima russa.

La ragazza di Krasnojarsk, che ancora non ha ceduto un set nel torneo, ha saputo picchiare di dritto come di rovescio, costringendo la rivale alla corsa in diverse occasioni, ma ha anche dimostrato superbe qualità in fase di contenimento e recupero, quando Pegula ha saputo invertire l’inerzia dello scambio. La superficie non molto veloce ha aiutato la terza giocatrice del mondo nel produrre colpi dal rimbalzo alto, situazione ricorrente che Jessica non ha quasi mai saputo anestetizzare, incorrendo in errori che hanno presto rassicurato e disteso la rivale.

Andreeva giunge così in finale con pieno merito, mostrandosi forte e tranquilla nei pochi attimi di difficoltà che sta vivendo: la prova di maturità arriva per lei domenica, con la finale che la opporrà a Noskova oppure a Svitolina.

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Primo set: Andreeva cresce nel corso della frazione e vince 6-3

L’americana deve rispondere bene per complicare la vita alla russa sul colpo successivo alla battuta, Mirra però esordisce con un ace e due seconde palle in kick che mettono a disagio Jessica. Pegula non intende demordere, anche perché la rivale non ha ancora inquadrato perfettamente le linee del campo e nel terzo gioco un rovescio lungolinea piuttosto facile invade il corridoio; la statunitense prende così coraggio e osa di più sulla seconda palla della rivale.

Andreeva collabora involontariamente con un doppio errore e il primo break è per l’atleta di casa. Pegula percorre parecchi metri in più dell’avversaria ma i colpi di alleggerimento con il rovescio tagliato e con il dritto con parabola alta per agevolarsi il recupero paiono funzionare. La tennista russa deve così superarsi per pescare il contro-break, che arriva al terzo tentativo con un bellissimo passante in cross di dritto.

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Andreeva sale 3-2 riacciuffando il game da 15-40; Pegula si sta dando da fare ma soffre quando Mirra le propone dei colpi da ribattere con movimento sopra la spalla, in particolar modo sul rovescio. L’impressione è che il gioco della russa stia salendo di livello e nel sesto game l’atleta di Buffalo mal tollera la pressione commettendo un doppio errore pericoloso. Tuttavia Pegula reagisce bene e riesce a portarsi sul 3-3, annullando una palla-break.

La numero 5 del computer punge la russa sul dritto, che non è impeccabile in risposta. Andreeva commette qualche errore di troppo ma non smette di tenere la guida dello scambio e strappa un’altra palla-break con un rovescio dal centro verso sinistra. Mirra sale 5-3 e completa il set poco dopo, con Pegula che, accecata dal sole, manca il contro-break cercando invano la pallina con lo schiaffo al volo di rovescio.

Secondo set: Pegula cresce alla battuta ma contro questa Andreeva non può bastare

Tanti errori per entrambe: 18 a 14 per Jessica, il cui rovescio, soprattutto in lungolinea, in troppe situazioni si ferma sul net; inoltre la resa della sua prima palla è molto bassa, appena il 47%, curiosamente superata da quella della seconda battuta, che arriva al 53%.

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Il problema con il rovescio non accenna a rientrare e anche lo schiaffo al volo, in versione dritto, non la soddisfa, ma l’efficacia del servizio sta crescendo. Andreeva è meno efficace nel forcing, forse sta tirando il fiato, e nel quarto game colleziona un dritto al volo lungo (di pochissimo) un doppio errore e una terza conclusione oltre l’ultima riga orizzontale.

Il break è inaspettato ma Mirra reagisce benissimo: l’8-2 in suo favore che segue dà la misura della sua tenuta mentale e delle difficoltà di Pegula, che seguita ad essere imprecisa quando deve colpire in alto, anche con il dritto. Andreeva non ha le stesse ansie e impatta alla perfezione quando la racchetta è sopra la linea delle spalle e con il terzo gioco vinto consecutivamente al termine del quinto punto sale sul 4-3, con in tasca il break forse decisivo.

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Pegula sembra accusare il colpo dal punto di vista mentale di nuovo si trova in ritardo di 40-15, per la quarta volta; l’americana raggiunge la parità ma Mirra non ci sta e conquista il 5-3. Jessica è brava a spingere con il dritto in cross e allunga il match ma Andreeva non si distrae più e completa l’opera vincente al decimo gioco.

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