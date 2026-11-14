WTA Finals: Errani/Paolini verso la semifinale, l’ostacolo sono Guo e Mladenovic

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A Sara Errani e Jasmine Paolini manca solo il titolo alle WTA Finals. Hanno già vinto uno Slam insieme, sono state oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e hanno conquistato la Billie Jean King Cup. E per una coppia formatasi non così presto, con una delle due protagoniste impegnata ad alti livelli anche in singolare, sono grandissimi traguardi. A questo punto non resta che laurearsi ‘Maestre’ e chissà che l’edizione di Indian Wells non possa rivelarsi quella decisiva. Se nelle due precedenti partecipazioni le azzurre si erano fermate nel Round Robin, per la prima volta in carriera hanno centrato l’accesso alle semifinali, dove se la vedranno con Hanyu Guo e Kristina Mladenovic, per portarsi a un solo passo dal sogno.

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Errani/Paolini-Guo/Mladenovic, i precedenti

C’è un solo precedente tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Hanyu Guo/Kristina Mladenovic. Caso vuole che questo si sia giocato proprio a Indian Wells, nel ‘1000’ di marzo, quando le azzurre si imposero al match tie-break in 4-6 7-5 10-6 in 1h49′, prima di arenarsi in semifinale a Katerina Siniakova e Taylor Townsend. Le poche sfide tra i due sodalizi sono dovute anche al fatto che le avversarie di ‘Jas’ e ‘Sarita’ si sono unite in tempi relativamente recenti, anche se c’è da dire che sin da subito hanno trovato un certo feeling.

WTA Finals: Errani/Paolini inarrestabili, ma Guo/Mladenovic …

Lo stato di forma recente, unito ai precedenti, suggerirebbe un successo di Sara Errani e Jasmine Paolini. Le azzurre, infatti, sono reduci dal titolo a Tokyo, il primo della stagione, cui hanno fatto seguito le tre vittorie nel Round Robin contro Katerina Siniakova/Taylor Townsend, Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez e Ellen Perez/Demi Schuurs. Un ruolino di marcia di 7 affermazioni di fila, che quasi stona con l’annata tutt’altro che idilliaca per le campionesse olimpiche. A causa dei problemi fisici alla caviglia di ‘Jas’, infatti, le azzurre hanno saltato parecchi tornei in doppio, il che le ha costrette a rincorrere la qualificazione alle WTA Finals fino all’ultimo.

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Dall’altra parte della rete si troveranno, come detto, Hanyu Guo e Kristina Mladenovic. Unitesi in coppia a inizio anno, hanno trovato immediatamente l’alchimia necessaria per proseguire, al punto da conquistare il titolo a Auckland, primo torneo disputato insieme. Se poi si aggiunge la vittoria a Wimbledon, si comprende come un sodalizio con meno di 12 mesi di vita abbia raggiunto le WTA Finals da forza n. 3. L’unico aspetto che può pesare a favore delle azzurre è la poca confidenza della cinese con questi palcoscenici, dato che è all’esordio all’appuntamento di fine anno. C’è in ogni caso da dire che trovandosi di fianco a una come ‘Kiki’, campionessa nel 2018 e nel 2019 con Timea Babos, le fatiche potrebbero essere alleviate.

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