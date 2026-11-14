WTA Finals: Svitolina sorprende Sabalenka! È in semifinale sette anni dopo

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WTA Finals Finale Aryna Sabalenka 2 3 6 1 Elina Svitolina 6 6 3 6 Statistiche e andamento

Di sorprese ce ne sono state parecchie in queste WTA Finals 2026, ma pensare che Elina Svitolina potesse battere Aryna Sabalenka – con cui era sotto 1-6 nei precedenti – era francamente difficile. E invece l’ucraina si è imposta in 6-3 3-6 6-1 sulla ‘Tigre di Minsk’, vincendo di fatto lo spareggio per il secondo posto nel Group 2 e qualificandosi in semifinale a 7 anni di distanza dall’ultima volta. Era infatti il 2019 quando ‘Svito’ non riusciva a confermare il titolo conquistato alle Finals 12 mesi prima, sconfitta da Ashleigh Barty. Da quel momento in poi nessuna partecipazione fino alla stagione in corso, quando si è presentata ai nastri di partenza fresca di rottura con Gael Monfils e ha anche fatto saltare la tradizionale foto di gruppo per evitare di posare con russe e bielorusse.

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All’esordio si è arresa a Mirra Andreeva – una di quelle che avrebbe fatto a meno di incrociare – per poi riscattarsi con Karolina Muchova e chiudere in bellezza con il successo sorprendente su Aryna Sabalenka. L’ex n. 1 del mondo, che con il forfait di Elena Rybakina era diventata la prima favorita, esce con le ossa rotte da un torneo in cui era stata presenza fissa in semifinale nelle ultime 4 edizioni. Quanto ad Elina Svitolina, invece, ci sarà la sfida con Linda Noskova nel penultimo atto, che le permetterebbe di arrivare in finale dopo 7 anni. E forse in questo caso potrebbe approdarci con qualche velleità in più.

La cronaca del match

A partire meglio nel match è Aryna Sabalenka, che come spesso le capita allunga nel primo game, trovando un dritto strettissimo sulla palla break. La reazione di Elina Svitolina non solo è immediata, ma è anche piuttosto furente. L’ucraina prova a giocare sempre più profondo e costringe l’avversaria a colpire puntualmente in controtempo e – di conseguenza – a commettere gratuiti. ‘Svito’ strappa due volte il servizio a zero e con un ottimo turno di battuta si porta avanti nel punteggio.

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Looking to hit back 💪



Aryna Sabalenka is digging deep to try and take the second set against Svitolina!#FAGEWTAFinals | #TheUltimateStage pic.twitter.com/m4mendP8qP — wta (@WTA) November 13, 2026

L’ex n. 1 del mondo non si dà per vinta, capisce di trovarsi con le spalle al muro e mette in campo tutto quello che ha. Le corse in avanti sono più fluide, il che le permette di arrivare meglio sulla palla e di piazzare un paio di passanti da stropicciarsi gli occhi: il risultato è un 5-1 fulminante, in seguito al quale la minima reazione della 34enne di Odessa non basta per evitare il terzo set. A quel punto, tra i parecchi errori di Aryna Sabalenka e i vincenti di Elina Svitolina, si chiude con un clamoroso 6-1 che consegna all’ucraina la semifinale con Linda Noskova.

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