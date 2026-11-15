ATP Finals al via: la miglior partita di ogni giornata in diretta TV in chiaro sulle reti Mediaset

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

ATP Finals ore 14:00 Alexander Zverev 1 Rafael Jodar 11 Statistiche e andamento

Il grande tennis mondiale arriva sulle reti Mediaset. Da domenica 15 a domenica 22 novembre, Torino ospita le Nitto ATP Finals, il prestigioso torneo che riunisce gli otto migliori tennisti della stagione, pronti a contendersi uno dei titoli più ambiti del circuito internazionale. Il primo match vedrà sfidarsi Alexander Zverev e Rafael Jodar dalle ore 14:00 su Canale 5.



Durante tutta la settimana, Mediaset trasmetterà in esclusiva in chiaro la migliore partita della giornata. Lunedì 16 novembre sarà la volta di Daniil Medvedev che affronterà Flavio Cobolli, in diretta dalle ore 20:30 su Italia 1.



A commentare tutti gli incontri saranno Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone, prima tennista italiana a vincere uno Slam, il Roland Garros del 2010.



“NITTO ATP LIVE”: LA SQUADRA MEDIASET A TORINO



Durante il torneo, Chiara Icardi condurrà “Nitto ATP Finals Live”, lo studio di approfondimento in onda prima e dopo le partite. Con lei ospiti ed esperti pronti a commentare i risultati degli incontri e i momenti decisivi come, tra gli altri, Lorenzo Sonego e Roberta Vinci, l’opinionista di Supertennis Diego Nargiso, l’allenatore Alessandro Petrone e Max Giusti, grande appassionato di tennis.



A seguire da vicino i protagonisti del torneo saranno gli inviati Federico Mastria, Fabrizio Ferrero e Angiolo Radice, con contributi e retroscena direttamente da Torino.



La copertura giornalistica sarà curata dalla redazione sportiva Mediaset, coordinata a Torino da Lucia Blini ed Enrico De Santis.

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›