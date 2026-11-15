ATP Finals, Alcaraz ritrova Ferrero: “Felice di rivederti in campo!”

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Non si tratterà di un colpo di scena ‘a la Stephen King, ma di una storia nella storia da raccontare con un pizzico di romanticismo. Sì, insomma, le Nitto ATP Finals di Torino hanno già regalato uno dei momenti più attesi e significativi di questa edizione, al di là del puro dato tecnico. Già, perché a distanza di mesi, Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero si sono ritrovati faccia a faccia per la prima volta in un torneo ufficiale. L’incontro, avvenuto durante le consuete sessioni di rifinitura pre-torneo e di un allenamento congiunto tra l’iberico e lo statunitense Ben Shelton (nuovo pupillo di Ferrero), ha catturato immediatamente l’attenzione degli addetti ai lavori presenti a bordo campo, curiosi di osservare le dinamiche tra due protagonisti assoluti dell’ultimo lustro tennistico.

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La dedica social e un legame oltre i risultati

Ogni eventuale ipotesi di freddezza o di strascichi polemici è stata spazzata via nel giro di pochissimi istanti. Non appena i rispettivi sguardi si sono incrociati, il fuoriclasse di Murcia e il suo storico mentore si sono venuti incontro con grande naturalezza, sciogliendosi in un abbraccio prolungato, accompagnato da sorrisi distesi e da qualche battuta scambiata a bassa voce. Un gesto spontaneo, che ha confermato come la fine del rapporto lavorativo non abbia minimamente intaccato la solidità del loro legame personale, costruito fin dagli anni dell’adolescenza di Alcaraz all’interno dell’accademia di Villena, nonostante qualche dichiarazione altisonante.

A suggellare ulteriormente il clima di grande serenità ci ha pensato lo stesso fuoriclasse spagnolo, affidando ai propri canali social una fotografia dell’incontro corredata da una dedica inequivocabile: “Mi rende felice vederti di nuovo in campo!”. Parole che restituiscono la dimensione umana di un sodalizio capace di portare Alcaraz sul tetto del mondo e alla conquista di titoli Slam, confermando ancora una volta come, per dirla con Antonello Venditti, “certi amori fanno dei giri immensi”, superando di slancio le inevitabili logiche di usura che spesso accompagnano i cicli tecnici più lunghi del tennis moderno.

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Nuove sfide: Ferrero nell’angolo di Ben Shelton

Oggi, tuttavia, la geografia delle panchine racconta una storia completamente nuova, che aggiunge ulteriore pepe agonistico alla rassegna piemontese. Mentre lo spagnolo prosegue la sua corsa verso il titolo di Maestro affiancato dal rinnovato staff tecnico, Ferrero ha infatti scelto di rimettersi in gioco accettando una sfida stimolante e ad altissimo potenziale: guidare la maturazione tattica del succitato Ben Shelton, uno dei talenti più esplosivi della nuova generazione statunitense.

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Il siparietto torinese assume così i contorni di una parentesi affettuosa prima che l’attenzione si sposti definitivamente sul veloce indoor dell’Inalpi Arena. Con entrambi i giocatori inseriti tra i principali osservati speciali del torneo, la possibilità di un incrocio diretto durante la settimana resta concreta: in quel caso, l’amicizia e la gratitudine reciproca lasceranno inevitabilmente spazio alla strategia, con Ferrero chiamato per la prima volta a studiare le contromisure per disinnescare il suo ex pupillo.

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