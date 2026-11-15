ATP Finals, doppio: Heliovaara e Patten soffrono ma vincono, bene Arevalo e Pavic

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Prima giornata anche per il torneo di doppio a Torino con i primi match del Gruppo Woodbridge:

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[1] Heliovaara/Patten b. [8] Luz/Matos 6-3 5-7 [10-4]

Buona la prima per Harri Heliovaara e Henry Patten, campioni in carica e prima testa di serie del torneo, che superano i brasiliani Orlando Luz e Rafael Matos in un’ora e 27 minuti. Il finlandese e il britannico partono forte: break già nel secondo game e vantaggio amministrato fino al 6-3. Nel secondo set, però, i sudamericani, al debutto alle Finals, strappano il servizio per il 3-1, prima di subire l’immediato controbreak. L’equilibrio resiste fino al 5-6, quando Luz e Matos trovano un nuovo break e trascinano la sfida al match tie-break. Qui i numeri uno del mondo cambiano marcia: 4-0 in avvio, 7-1 poco dopo e vittoria per 10 punti a 4. La difesa del titolo comincia così con un successo nel Gruppo Todd Woodbridge.

[4] Arevalo/Pavic b. [6] Arribage/Olivetti 7-6(7) 6-4

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Esordio vincente anche per Marcelo Arevalo e Mate Pavic, finalisti nel 2024, che piegano in un’ora e 27 minuti i francesi Theo Arribage e Albano Olivetti. Il primo set, senza break, è una battaglia di nervi: nel tie-break il salvadoregno e il croato si portano sul 6-3, sprecano tre set point e ne lasciano sfumare un quarto sul 7-6, prima di chiudere 9-7 alla quinta occasione. I francesi reagiscono nel secondo parziale, volando sul 2-0, ma Arevalo e Pavic recuperano subito il break, ristabiliscono l’equilibrio e piazzano l’allungo decisivo sul 4-4, completando il successo per 6-4. Un risultato pesante contro una coppia arrivata a Torino con 55 vittorie, sei titoli stagionali e un bilancio di 17-2 indoor nel 2026.

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