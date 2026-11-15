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ATP Finals, Fils: “Il pubblico italiano uno dei migliori al mondo”

“Un peccato che io abbia iniziato il terzo set con il freno a mano un po’ tirato”, ha ammesso Arthur Fils. “Resto positivo in vista dei prossimi match”

Redazione · 2 min di lettura
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Arthur Fils - ATP Finals 2026 (foto Ubitennis - Francesca Micheli)

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Debutto amaro per Arthur Fils alle Nitto ATP Finals. Nonostante la sconfitta patita in tre set ai danni di Ben Shelton, il francese sembra aver visto il bicchiere mezzo pieno. Arrivato in zona mista con il sorriso, dopo aver mandato scherzosamente a quel paese Shelton che pedalava sulla cyclette, il transalpino ha risposto con molta gentilezza alle domande dei giornalisti presenti. Di seguito, le sue dichiarazioni nel post-partita.

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Fils risponde alle domande di Ubitennis: “Soddisfatto del mio livello, resto positivo”

“Penso sia stato un buon match, con un buon livello. Lui ha iniziato in maniera molto aggressiva il primo set. Poi, con il passare del tempo, ho iniziato a trovare un po’ il ritmo. Da lì le cose sono andate un po’ meglio. Abbiamo giocato bei punti con ottimi scambi. È un peccato che io abbia iniziato il terzo set con il freno a mano un po’ tirato. Allo stesso tempo, congratulazioni a lui: ha piazzato delle ottime prime di servizio e ha spezzato il ritmo. In ogni caso, sono piuttosto soddisfatto del livello. Spero che, match dopo match, il mio tennis diventi sempre migliore. Resto positivo.

Ho provato a giocargli un po’ più spesso sul rovescio. Ma ho provato anche un po’ a variare nel corso dell’incontro, così da cambiare tattica. Quando abbiamo iniziato il match lui colpiva forte da entrambi i lati. Ho dovuto arrangiarmi in qualche modo, provando a cambiare in lungolinea. Credo che lui abbia giocato un’ottima partita”.

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Amo il pubblico qui in Italia, è uno dei migliori al mondo insieme a quello francese. Gli spettatori incitavano lui, poi anche me. Erano felici di vedere un terzo set. Penso che abbiamo messo in piedi un bello show. Spero che si siano divertiti”.

Fils: “Non sono triste. Abbiamo giocato ad alta intensità”

“Dopo alcuni scambi combattuti sia io che lui eravamo davvero stanchi. Ci siamo mossi molto e a un’intensità elevata. Ogni tanto provavo a difendermi. Altre volte, invece, cercavo di spostarlo. Ma evidentemente questa sera l’ha fatto meglio lui. Il bilancio resta comunque molto positivo. Non sono triste, non sto piangendo. Avrò un altro match da giocare martedì e poi un altro ancora giovedì. Proverò a fare del mio meglio. Vedremo come andrà”.

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