ATP Finals, il programma di martedì con Fils-Jodar e Shelton-Zverev

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ATP Finals Finale Ben Shelton 4 6 3 6 Arthur Fils 7 2 6 3 Statistiche e andamento

Martedì 17 novembre, l’Inalpi Arena inaugurerà il programma – alle ore 11:30 locali – con un doppio super spicy tra Arevalo/Pavic e i numeri uno del seeding Heliovaara/Patten, nonché campioni in carica delle Finals. Dopo lo show dei quattro doppisti, toccherà ai due giovani fenomeni Arthur Fils e Rafael Jodar, che varcheranno l’ingresso dell’Arena non prima delle 14:00. Una sfida cruciale per il destino di entrambi, che si sono consegnati ai rispettivi avversari nel primo match di Round Robin.

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Per quanto concerne la sessione serale, il campo centrale dello splendido impianto torinese riaprirà le porte non prima delle ore 18:00, momento in cui daranno vita ad una battaglia Arribage/Olivetti e Luz/Matos. Sia il duo francese che la coppia brasiliana ha registrato una sconfitta nella prima uscita, dunque un’ulteriore k.o potrebbe significare la definitiva eliminazione dal torneo dei maestri.

Dulcis in fundo, non prima delle 20:30, il remake della finale dello US Open: Ben Shelton torna ad affrontare il numero uno del mondo, Sascha Zverev.

ATP Finals Order of play – Tuesday, November 17, 2026 pic.twitter.com/n2Qdrjbgos — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) November 15, 2026

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