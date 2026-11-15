ATP Finals, Shelton: “Campo velocissimo, fantastico avere Ferrero nel box”

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ATP Finals Finale Ben Shelton 4 6 3 6 Arthur Fils 7 2 6 3 Statistiche e andamento

TORINO – Finalmente Shelton. In un campo (velocissimo) che perfettamente si adatta al suo stile di gioco, lo statunitense ottiene la prima vittoria a Torino e lo fa contro un buon amico come Arthur Fils. Tralasciando il rapido scambio di cortesie (per usare un eufemismo) che i due si sono scambiati vicendevolmente a partita finita nel cuore dello stadio, nei pochi minuti che hanno concesso alla stampa entrambi sono apparsi tutto sommato soddisfatti delle rispettive prestazioni. Di seguito vi riportiamo le parole di Shelton, alla prima ufficiale insieme a Juan Carlos Ferrero.

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D. Fils ha cercato di usare molto il suo dritto sul tuo rovescio, ma te la sei cavata alla grande.

Ben Shelton: “Sì, ho giocato benissimo di rovescio, penso sia stato un fattore chiave. Sapevo che avrebbe cercato di costringermi a giocare di rovescio. È un colpo su cui ho lavorato molto e oggi l’ho eseguito davvero bene”.

D. Ben, sei uno specialista dei campi veloci, ma quanto è veloce questo?

Ben Shelton: “È veloce, decisamente. Si diceva che a Parigi ci fosse uno dei campi più veloci di sempre, ma credo che qui, con un po’ di altitudine, la palla voli ancora un pochino di più. Le condizioni rendono il gioco leggermente più veloce rispetto a Parigi, ma sono simili, si avvicinano molto. È bello poter avere un po’ di continuità di settimana in settimana, giocando su un campo in cemento veloce a Parigi e su uno veloce anche qui a Torino”.

D. È la prima volta che hai Ferrero nel box. Come ti sei sentito?

Ben Shelton: “È stato fantastico avere lui e mio padre insieme lì, sono due persone motivate ed entusiaste. Negli ultimi due giorni ci stiamo impegnando molto, cercando di migliorare sempre. Sono sicuro che saranno contenti di alcune cose che ho fatto e probabilmente meno soddisfatti di altre, ma si parte da qui. Inaspettato vedere già Ferrero? Forse per voi…“

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