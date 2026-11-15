ATP Finals: verso Cobolli-Medvedev, tutte le informazioni sull’esordio di Flavio

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ATP Finals 1° set Daniil Medvedev 5 Flavio Cobolli 6 Statistiche e andamento

In un’Italia che deve rinunciare a Jannik Sinner (almeno) fino agli ultimi giorni del 2026 – aspettando di capire se prenderà parte al Six Kings Slam – a tenere alta l’attenzione ci pensa Flavio Cobolli, protagonista alle ATP Finals di Torino. Sorteggiato nell’Ivan Lendl Group, di cui fanno parte anche Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe, ‘Cobbo’ farà il suo esordio contro Daniil Medvedev nell’ultimo incontro in programma all’Inalpi Arena nella serata di lunedì 16 novembre (ore 20:30 circa) per provare a partire con il piede giusto e sognare un passaggio del turno che alla vigilia sembrava ai limiti dell’impossibile. Andiamo, quindi, ad analizzare la sfida in questione tra precedenti, chiavi tattiche e periodo di forma dei due contendenti.

Il 2026 di Medvedev: come arriva Daniil alle ATP Finals?

Daniil Medvedev è stato il quarto tennista in ordine temporale – il quinto, se si conta anche Jannik Sinner – a staccare il biglietto per Torino, qualificandosi ufficialmente per le ATP Finals 2026 in data 30 ottobre. I 3280 punti racimolati, che gli valgono il n. 4 ai nastri di partenza, sono frutto soprattutto della campagna nei Masters 1000, anche se in stagione ha conquistato quattro titoli (nell’ordine Brisbane, Dubai, Hangzhou e Almaty) un ‘500’ e tre ‘250’. Il raggiungimento degli ottavi all’Australian Open e allo US Open, uniti alle uscite all’esordio al Roland Garros e al terzo turno a Wimbledon non hanno reso gli Slam un buon terreno di caccia.