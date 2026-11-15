ATP Finals: Zverev impone su Jodar la legge del numero 1

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

ATP Finals Finale Alexander Zverev 1 6 6 Rafael Jodar 11 4 4 Statistiche e andamento

Gruppo McEnroe

Pubblicità

[1] A. Zverev b. [8] R. Jodar 6-4 6-4

Inizia nel migliore dei modi la campagna di Alexander Zverev alle Nitto ATP Finals di Torino. Nove anni dopo la sua prima partecipazione a Londra, il tennista tedesco arriva alla manifestazione di fine anno per la prima volta da primo della classe, e non ha timore a mostrarlo entrando in campo con gigantesco “1” sulla schiena della tuta.

Dopo l’incerto debutto di Parigi contro Musetti, Zverev sfodera una prestazione esemplare contro il “novellino” Jodar, che non ha potuto fare molto per contrastare il servizio devastante del suo avversario. Una versione 2.0 di Zverev molto aggressiva, iniziata lo scorso marzo durante il torneo di Miami ed evolutasi nel corso della stagione per andarsi a prendere i due tornei dello Slam disertati a turno da Alcaraz e Sinner.

Pubblicità

Il saldo positivo di colpi vincenti (20-18) e un rendimento quasi perfetto al servizio (84% di prime, 86% di punti vinti con la prima, 10 ace e 0 doppi falli) hanno chiuso il match dopo poco più di mezzo set, lasciando a Jodar solamente una più che dignitosa sconfitta all’esordio nella manifestazione e un rodaggio (se di rodaggio si può parlare dopo una stagione da 77 partite) che lascia ben sperare per il prosieguo del suo torneo.

Zverev intoccabile alla battuta

Inizio molto disinvolto da parte di Jodar, che non sembra patire dell’emozione dell’esordiente, e risponde colpo su colpo a uno Zverev particolarmente vispo e particolarmente incline ad aprire il campo con traiettorie angolate. Il tedesco, infatti, cerca appena può di spostare Jodar e farlo giocare in corsa, costringendolo a colpi a bassa probabilità.

Il n. 1 del mondo al servizio è praticamente intoccabile: il piazzamento della sua prima, che va in campo quasi nove volte su 10 (23 su 26 la statistica a fine primo set), è impeccabile, e gli consente di cedere solo le briciole nei suoi turni di battuta.

Pubblicità

Il break arriva al settimo gioco, che come i “sacri testi” suggeriscono si rivela essere il gioco chiave del primo parziale. Un paio di errori da fondocampo di Jodar sono tutto quello che serve a Zverev per prendere il sopravvento, convertendo l’unica palla break grazie a due splendide accelerazioni lungolinea, diritto più rovescio.

Al momento di servire per il set, Jodar trova un paio di buone risposte e si issa pure sul 15-40, ma Zverev cancella tutto con il servizio, chiudendo il set con 10 ace su 26 punti di servizio giocati.

Pubblicità

Il diritto incrociato

Jodar tiene la testa bassa anche all’inizio del secondo parziale, ma trova poca collaborazione dall’altra parte della rete. Zverev continua ad insistere con il diritto incrociato stretto sul diritto di Jodar, aprendosi così il campo per i suoi meravigliosi lungolinea o per una discesa a rete.

Sull’1-1 il tedesco sbaglia due colpi da fondo e inizia a lagnarsi con il suo folto angolo (mentre nella tribuna dedicata a Jodar c’è soltanto il padre circondato da nove sedie vuote), poi infila quattro punti consecutivi, l’ultimo anche grazie a un nastro, e va avanti di un break anche nel secondo set.

Pubblicità

Zverev non molla di un millimetro, Jodar deve inventarsi uno strepitoso diritto per cancellare la palla del 2-5 pesante, ma nonostante siano passati solo poco più di 70 minuti dall’inizio del match, la sensazione è che il cronometro non sia dalla parte dello spagnolo.

La resistenza dell’iberico riesce solamente a contenere la misura della sconfitta (e in un torneo come questo ogni game conta), ma il destino del match è segnato, e dopo un’ora e 27 minuti il pubblico può salutare la prima affermazione di Zverev da n. 1.

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›