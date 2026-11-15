ATP Finals, Shelton punta in alto: «Diventare numero 1? Al cento per cento»

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Ben Shelton torna alle ATP Finals con una consapevolezza diversa rispetto a un anno fa. Allora era un esordiente, oggi si presenta a Torino da numero 4 del mondo, con una prima finale Slam alle spalle e ambizioni che vanno ben oltre i risultati già raggiunti. A 24 anni, lo statunitense è convinto di avere ancora ampi margini di miglioramento e ha deciso di affidarsi anche all’esperienza di Juan Carlos Ferrero, che dalla preparazione invernale affiancherà il padre Bryan nel suo staff tecnico.

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In un’intervista concessa a Federica Cocchi per la Gazzetta dello Sport, Shelton parla della propria crescita, delle aspettative per le Finals e degli obiettivi che intende inseguire nei prossimi anni. Senza nascondere qualche insoddisfazione per una stagione che pure lo ha portato ai vertici del tennis mondiale.

Una stagione da 7,5, nonostante la prima finale Slam

Il bilancio del 2026 è inevitabilmente positivo, ma Shelton non sembra particolarmente incline a celebrare i traguardi raggiunti. Alla richiesta di assegnarsi un voto, risponde:

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«Non è facile rispondere, perché ho avuto davvero tanti alti e bassi. Ci sono stati momenti molto difficili durante l’anno. Non sono andato particolarmente bene nei Masters 1000 e ho giocato male in due tornei dello Slam. Mi darei un sette, sette e mezzo. Devo anche riconoscere di aver raggiunto obiettivi importanti, ma credo che ci sia ancora moltissimo lavoro da fare».

La prima finale Slam gli ha permesso soprattutto di misurare la propria tenuta mentale, scoprendo fino a che punto fosse in grado di spingersi oltre i propri limiti. Dal punto di vista tecnico, invece, individua nella risposta al servizio uno degli aspetti sui quali è riuscito a compiere i progressi più significativi, pur riconoscendo che il lavoro è tutt’altro che concluso.

L’obiettivo rimane quello di competere per i titoli più importanti, attraverso un processo di miglioramento quotidiano piuttosto che inseguendo risultati immediati.

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Torino, un anno dopo: «Mi sento più a mio agio»

Il ritorno alle Finals rappresenta un’altra occasione per verificare i progressi compiuti. L’esordio del 2025 si era concluso senza vittorie, un’esperienza che Shelton spera di non ripetere.

«Mi sento più a mio agio. Essere qui per la seconda volta significa essere già abituato allo spettacolo e all’atmosfera. Credo di essere più maturo, sia come giocatore sia come persona. Ho una consapevolezza maggiore della mia identità e di quello che serve per vincere su questi campi indoor veloci».

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Le condizioni di Torino sembrano adattarsi alle caratteristiche del suo tennis, costruito attorno a un servizio mancino particolarmente incisivo e alla capacità di prendere rapidamente l’iniziativa. Shelton dovrà riuscire a esprimere con continuità il proprio livello contro i migliori giocatori del circuito.

Un aspetto che l’americano considera centrale anche nella propria crescita. Confrontarsi con i campioni più affermati, sostiene, rimane il modo più efficace per capire quanto lavoro sia ancora necessario per raggiungere il vertice.

Ferrero, una nuova guida per completare il suo tennis

La novità più significativa riguarda però lo staff tecnico. Juan Carlos Ferrero, ex numero 1 del mondo e allenatore che ha accompagnato Carlos Alcaraz nella sua ascesa, inizierà a lavorare con Shelton subito dopo le Finals, affiancando Bryan Shelton nella preparazione invernale in Florida.

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L’americano manifesta grande entusiasmo per questa collaborazione, dalla quale si aspetta benefici non soltanto tecnici, ma anche nella gestione mentale delle partite.

«Credo che Juan Carlos sia un grande allenatore, così come è stato un grande giocatore. È un genio del tennis. Porta un’energia molto positiva».

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Un contributo particolarmente prezioso potrebbe arrivare sulla terra battuta. La conoscenza del gioco di Ferrero, campione del Roland Garros nel 2003, potrebbe aiutarlo ad ampliare le proprie soluzioni tattiche e ad acquisire quella versatilità indispensabile per competere durante l’intera stagione.

Interessante anche la scelta di integrare una figura così autorevole in una struttura tecnica finora fortemente legata al rapporto con il padre. Un equilibrio che Shelton ha imparato a gestire fin dall’infanzia, quando, racconta, il tennis non gli piaceva affatto e cercava anzi di tenersene lontano. Una passione arrivata soltanto con il tempo, fino a trasformarsi nella sua professione.

Il numero 1 come obiettivo dichiarato

La determinazione di Shelton emerge soprattutto nell’ultima risposta dell’intervista. Alla domanda se la scelta di Ferrero sia legata anche all’obiettivo di diventare numero 1 del mondo, lo statunitense non lascia spazio alle interpretazioni:

«Sì, assolutamente. Al cento per cento».

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Shelton sa che per avvicinarsi alla vetta dovrà trasformare il suo tennis esplosivo in un gioco più completo, imparando a gestire con maggiore continuità anche le situazioni meno favorevoli.

Le Finals di Torino saranno un primo banco di prova. Poi inizierà il lavoro con Ferrero, chiamato ad accompagnare un giocatore già stabilmente tra i migliori del mondo verso un obiettivo ancora più impegnativo, diventare uno di quelli da battere.

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