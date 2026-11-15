WTA Finals, Errani e Paolini a caccia del titolo contro Siniakova e Townsend: una finale tra le migliori del mondo

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Domenica 15 novembre non prima delle ore 23, sul cemento di Indian Wells, le due italiane affronteranno Katerina Siniakova e Taylor Townsend, una delle coppie più vincenti del circuito e protagoniste di una stagione straordinaria. Una sfida che ha anche il sapore della rivincita, ma a parti invertite: sono infatti la ceche e la statunitense a dover riscattare la sconfitta subita contro Errani e Paolini all’esordio nel round robin, quando le azzurre si imposero 4-6 6-1 10-8. La finale metterà di fronte due coppie dalla traiettoria stagionale molto diversa, accomunate però dalla capacità di esprimere un tennis di altissimo livello nei momenti decisivi.

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Dall’ultima qualificazione disponibile alla finale

Il percorso di Errani e Paolini alle Finals è iniziato ben prima del loro arrivo in California. La stagione 2026 non è stata semplice per le campionesse olimpiche di Parigi 2024, costrette dagli infortuni di Jasmine a rinunciare a tre dei quattro tornei del Grande Slam. Insieme avevano disputato soltanto l’Australian Open, fermandosi al secondo turno.

La qualificazione è arrivata soltanto a Tokyo, nell’ultimo torneo utile per la Race, grazie a un successo in semifinale contro Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls che ha garantito loro l’ottavo e ultimo posto disponibile. Il giorno successivo è arrivato anche il primo titolo stagionale, il decimo conquistato insieme. Da quel momento la loro stagione ha cambiato direzione. Le italiane hanno vinto tutti e tre gli incontri del girone alle Finals, prima di superare in semifinale Hanyu Guo e Kristina Mladenovic per 6-3 6-4, infilando cinque game consecutivi dopo essere scivolate sotto 1-4 nel secondo parziale.

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Otto vittorie consecutive tra Tokyo e Indian Wells, una continuità di risultati che è mancata in buona parte della stagione e che sembra aver restituito alla coppia quella sicurezza necessaria per affrontare le avversarie più forti.

«Giocare più partite aiuta ad acquisire fiducia», ha spiegato Errani nell’intervista rilasciata ai microfoni di Supertennis dopo la semifinale. Un aspetto particolarmente importante nel doppio, dove la conoscenza reciproca, gli automatismi e la capacità di anticipare le intenzioni della compagna possono fare la differenza quanto la qualità dei singoli colpi.

Siniakova e Townsend, i numeri di una coppia dominante

Se le italiane arrivano alla finale nel momento migliore della loro stagione, Katerina Siniakova e Taylor Townsend hanno dimostrato per tutto il 2026 di appartenere al vertice della specialità.

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Cinque titoli conquistati insieme: Indian Wells, Miami, Madrid, Roland Garros e US Open. Un bottino che comprende due Slam e tre WTA 1000, oltre a un risultato storico raggiunto a New York: il completamento del Career Grand Slam come coppia, dopo i successi a Wimbledon nel 2024 e all’Australian Open nel 2025. Alla vigilia delle Finals, il loro bilancio stagionale era di 35 vittorie e appena quattro sconfitte, un rendimento vicino al 90%. Numeri che danno la misura della difficoltà dell’impegno per Errani e Paolini, il cui bilancio prima del torneo era di 21 successi e dieci sconfitte, condizionato anche dalle numerose assenze.

Ma è soprattutto la carriera di Siniakova a raccontare il valore delle avversarie.

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La trentenne ceca ha appena conquistato per la sesta volta il primato del ranking mondiale di doppio a fine stagione, un record assoluto nella storia della WTA. Nessun’altra giocatrice era riuscita a chiudere così tante stagioni al numero 1. Con oltre 200 settimane trascorse in vetta, Siniakova è seconda nella graduatoria storica per permanenza al comando, dietro soltanto a Martina Navratilova, che ne totalizzò 237. Sono inoltre 39 i titoli WTA di doppio conquistati in carriera dalla ceca, che nel 2026 ne ha aggiunti sette, cinque con Townsend e due con Zhang Shuai. Con la statunitense ha completato il suo secondo Career Grand Slam, dopo quello realizzato con Barbora Krejcikova, un’impresa senza precedenti nell’Era Open.

The best doubles player in the world ✨



Katerina Siniakova has secured the WTA Year-End Doubles No.1 Ranking presented by PIF 👏#PIFWTARankings pic.twitter.com/PWfmRlBMiV — wta (@WTA) November 14, 2026

Townsend, a sua volta ex numero 1 mondiale, ha trovato nella collaborazione con Siniakova una dimensione particolarmente efficace. Mancina, dotata di un servizio insidioso e di grande sensibilità nei pressi della rete, la statunitense offre un complemento ideale al dinamismo, alla velocità di reazione e alla capacità di lettura del gioco della compagna.

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Insieme costituiscono una coppia capace di esercitare una pressione costante, togliendo tempo alle avversarie e cercando frequentemente di prendere possesso della rete.

Per Townsend sarà la seconda finale alle WTA Finals dopo quella persa nel 2024, sempre in coppia con Siniakova, contro Gabriela Dabrowski ed Erin Routliffe. La ceca ha invece già conquistato il titolo nel 2021 insieme a Krejcikova.

I precedenti e le chiavi tecniche della finale

Quello di domenica sarà il quarto confronto stagionale tra le due coppie. Il bilancio è favorevole a Siniakova e Townsend per 2-1, ma il successo più recente appartiene alle italiane.

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A marzo, le azzurre avevano subito due sconfitte piuttosto nette: 6-2 6-2 nella semifinale di Indian Wells e 7-6(0) 6-1 nella finale del Miami Open. Alle Finals, invece, sono riuscite a ribaltare l’inerzia del confronto dopo aver perso il primo set.

La partita del girone offre alcuni elementi interessanti anche sul piano statistico. Pur avendo messo in campo una percentuale inferiore di prime di servizio rispetto alle avversarie (69% contro 74%), Errani e Paolini hanno conquistato il 64% dei punti giocati con la prima e il 72% con la seconda, contro rispettivamente il 57% e il 64% di Siniakova e Townsend.

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Un dato significativo per due giocatrici che non fanno della potenza del servizio la propria arma principale e devono costruire il vantaggio attraverso la precisione delle traiettorie, la qualità della risposta e l’organizzazione degli scambi.

Anche in finale sarà fondamentale contenere l’aggressività delle avversarie nei primi colpi, evitando di concedere a Townsend e Siniakova la possibilità di chiudere rapidamente il punto a rete. Errani potrà far valere la propria esperienza nella scelta delle posizioni e delle geometrie, mentre Paolini dovrà cercare di imporre il ritmo da fondo e sfruttare le occasioni per entrare nello scambio con maggiore iniziativa.

Sarà soprattutto una questione di equilibrio tra aggressività e controllo, perché limitarsi a difendere contro una coppia di questa qualità rischia di lasciare troppo spazio alle loro iniziative.

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Le italiane conoscono perfettamente il livello della sfida. Paolini, dopo la semifinale, ha definito Siniakova e Townsend «giocatrici straordinarie», riconoscendone la qualità nel doppio e sottolineando la necessità di restare concentrate su ogni punto. La vittoria nel girone ha però dimostrato che la superiorità espressa dalle avversarie durante la stagione non è insuperabile. Per le azzurre sarà importante riproporre l’intensità e la capacità di adattamento mostrate in quel confronto, senza considerare il precedente successo una garanzia.

«Dobbiamo credere in noi stesse», ha ribadito Errani.

Per Siniakova e Townsend, la finale rappresenta la possibilità di completare una stagione già straordinaria con l’ultimo grande titolo ancora mancante alla loro collaborazione. Per Errani e Paolini, invece, è l’occasione di aggiungere un altro capitolo a una storia sportiva che comprende già l’oro olimpico e il Roland Garros.

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Grabbing our popcorn for this final! 🍿



Who will win the doubles title at the #FAGEWTAFinals? @MercedesBenz | #TheUltimateStage pic.twitter.com/fw7fJMmb3M — wta (@WTA) November 15, 2026

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