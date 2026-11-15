Jodar: “Non ho sentito una gran differenza tra me e Zverev”

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ATP Finals Finale Alexander Zverev 1 6 6 Rafael Jodar 11 4 4 Statistiche e andamento

Termina piuttosto rapidamente il debutto di Rafael Jodar alle Nitto ATP Finals. Il ventenne spagnolo, ultimo a essersi qualificato per la rassegna torinese, ha ceduto con un doppio 6-4 ad Alexander Zverev, numero 1 del mondo e campione delle edizioni 2018 e 2021 dell’evento. “Penso che oggi Sascha abbia giocato a un livello molto alto”, ha detto l’iberico in conferenza stampa. “È stata dura, soprattutto in queste condizioni. La palla va molto veloce. Ho avuto le mie occasioni, ma non le ho sfruttate. Credo che questa partita mi aiuterà ad abituarmi al campo in vista dei prossimi match”. Di seguito, le dichiarazioni di Jodar a seguito della sconfitta.

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Jodar: “Nadal? Se voglio arrivare ai suoi livelli ho molta strada da fare”

“Credo di aver giocato bene oggi. È stata una partita equilibrata, con solo due break: uno nel primo set e uno nel secondo. Penso che la partita si sia decisa su piccoli dettagli. Non credo ci fosse una grande differenza tra me e lui. Ho avuto la sensazione di trovarmi di fronte a uno dei migliori giocatori al mondo. Lui ha gestito meglio di me i punti importanti. È per questo che oggi ha vinto. Ma penso di aver fatto molte cose bene, perché se vuoi competere contro un giocatore come Sascha, devi scendere in campo e cercare di scambiare, rispondere e servire molto bene ed essere molto concentrato in ogni momento della partita”.

“È vero che abbiamo sempre avuto tanti bravi giocatori spagnoli, fin dai tempi di Nadal e anche prima. Prima di lui c’erano tantissimi giocatori di alto livello. Per me è una sfida trovarmi in un paese in cui ci sono sempre stati giocatori che hanno raggiunto grandi traguardi. Credo semplicemente di avere in comune con loro il fatto di provenire dallo stesso paese. Se un giorno voglio arrivare ai loro livelli, c’è ancora molta strada da fare. Devo migliorare in molte cose e il fatto di provenire dallo stesso paese non significa che riuscirò a ottenere gli stessi risultati. Significa solo che sono fortunato a vivere in un paese dove ci sono tanti ottimi giocatori. Ma devo seguire la mia strada con la stessa ambizione e concentrazione che ho dimostrato quest’anno”.

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Jodar: “Questo torneo è una ricompensa, voglio godermelo”

“Penso che oggi lui abbia fatto un ottimo lavoro al servizio. Soprattutto con quella percentuale di prime. Poi ha battuto bene nei punti importanti. Quando era in vantaggio per 5-4 al servizio e io avevo due break point, quello è stato forse il momento cruciale della partita. In quei punti non ho avuto alcuna possibilità. Ci ho provato, ma oggi non era destino. Merito suo. Continuerò a lavorare sulla mia risposta per migliorare nelle prossime partite”.

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“Non sento alcuna pressione. Cercherò semplicemente di migliorare ogni giorno e in ogni torneo a cui partecipo. Ho ancora questo evento e, la prossima settimana, anche la Coppa Davis. Questi due tornei sono molto speciali per me, perché rappresentare il mio paese alle Final 8 sarà qualcosa di unico che non capita a molti giocatori. È molto difficile essere selezionati per giocare la Coppa Davis. Quindi, sono molto grato e fortunato di far parte della squadra spagnola. Dopo mi prenderò una pausa. Avrò un mese per prepararmi alla prossima stagione e, senza alcuna aspettativa, cercherò di affrontare un torneo alla volta, sapendo che l’anno è molto lungo, che ci sono molti eventi e che il circuito è molto impegnativo”.

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“Cerco di godermela il più possibile, anche se ci sono un po’ di nervi quando si gioca contro i migliori giocatori del mondo. Alla fine, questo torneo è una ricompensa di questi miei primi mesi nel circuito. Un anno fa ero in una situazione completamente diversa, anche se mi sento di essere ancora la stessa persona. Se voglio stare nel circuito per tanto tempo dovrò prendermi cura della salute e migliorare. Tutte queste sono esperienze che mi serviranno per il prossimo anno”.

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