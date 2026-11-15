L’abbraccio di Torino a Sinner: “Tifate per gli italiani, io lo farò da casa”

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

Non solo tennis all’Inalpi Arena. Sul campo che ospita gli incontri delle Nitto ATP Finals, Jannik Sinner, Filippo Volandri e Angelo Binaghi hanno ricevuto il Premio Giulio Onesti, in rappresentanza del Tennis Italiano. Luciano Buonfiglio, Presidente del CONI, e Franco Carraro, Presidente della Fondazione Giulio Onesti, gli hanno consegnato il premio a seguito del primo doppio di giornata.

Pubblicità

“Nello sport italiano non c’è stata una federazione che, negli ultimi venticinque anni, abbia avuto una crescita che ha avuto il tennis”, ha affermato Carraro. “Ha decuplicato i tesserati, ha ottenuto risultati straordinari e il bilancio è passato da 16 a 240 milioni di entrate”. Dopo la cena tra numeri 1 e l’intervento al Nike Store, nel campo che l’ha visto trionfare nel 2024 e nel 2025 Sinner è stato poi preso in causa da Carraro, che l’ha definito “il miglior tennista italiano di tutti i tempi”. E in effetti, non gli si può proprio dare torto.

Sinner, in seguito, è stato protagonista anche della passerella dedicata al club dei numeri uno presenti a Torino. Dieci campioni hanno sfilato sul campo dell’Inalpi Arena prima del match iniziale tra Alexander Zverev e Rafael Jodar. Ovazione speciale ovviamente per il campione altoatesino, di cui sentono tutti la mancanza. “Mi dispiace tantissimo non poter giocare, lavorerò per esserci l’anno prossimo”, ha detto Sinner. “Questo è un torneo speciale. Divertitevi e tifate per gli italiani, abbiamo giocatori fortissimi come Cobolli e il doppio Bolelli/Vavassori. Io lo farò da casa“, ha sottolineato, prima di chiudere con il suo tradizionale “ciao ciao”.

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›