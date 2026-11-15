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LIVE ATP Finals, Day 1: al via Zverev-Jodar. L’omaggio ai numeri uno

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0Jodar

ATP Finals · ore 14:20

di Gianluca Sartori · aperta

commenti

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  1. L'omaggio al Club dei numeri uno, che ovazione per Sinner

    Prima del primo match, una passerella per i numeri uno del mondo presenti a Torino. Neanche a dirlo, l’ovazione più grande va a Jannik Sinner. “Mi dispiace tantissimo non essere qui, lavorerò tantissimo per tornare l’anno prossimo. Divertitevi, tifate per gli italiani, abbiamo Cobolli e un doppio fortissimo. Io li seguirò da casa”.

  2. Tutto pronto all'Inalpi Arena

    Alle 14 il via di Zverev-Jodar

  3. Pubblicità

  4. Cari amici di Ubitennis, è il momento del match inaugurale alle ATP Finals di Torino 2026. In campo dalle ore 14 italiane all’Inalpi Arena ci saranno Alexander Zverev e Rafael Jodar, che battezzano il via del gruppo McEnroe.

    Qui la preview di domenica 15 novembre alle ATP Finals

    Sinner incontra i tifosi al Nike Store

Giocatori
Alexander ZverevRafael Jodar
Torneo
ATP Finals
Ambito
ATP