LIVE ATP Finals, Day 1: al via Zverev-Jodar. L’omaggio ai numeri uno

Cari amici di Ubitennis, è il momento del match inaugurale alle ATP Finals di Torino 2026. In campo dalle ore 14 italiane all’Inalpi Arena ci saranno Alexander Zverev e Rafael Jodar, che battezzano il via del gruppo McEnroe.

Qui la preview di domenica 15 novembre alle ATP Finals

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