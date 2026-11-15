LIVE ATP Finals, Day 1: al via Zverev-Jodar. L’omaggio ai numeri uno

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L'omaggio al Club dei numeri uno, che ovazione per Sinner
Prima del primo match, una passerella per i numeri uno del mondo presenti a Torino. Neanche a dirlo, l’ovazione più grande va a Jannik Sinner. “Mi dispiace tantissimo non essere qui, lavorerò tantissimo per tornare l’anno prossimo. Divertitevi, tifate per gli italiani, abbiamo Cobolli e un doppio fortissimo. Io li seguirò da casa”.
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Tutto pronto all'Inalpi Arena
Alle 14 il via di Zverev-Jodar
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Cari amici di Ubitennis, è il momento del match inaugurale alle ATP Finals di Torino 2026. In campo dalle ore 14 italiane all’Inalpi Arena ci saranno Alexander Zverev e Rafael Jodar, che battezzano il via del gruppo McEnroe.
Qui la preview di domenica 15 novembre alle ATP Finals
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