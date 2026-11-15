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LIVE ATP Finals e WTA Finals: al via Shelton-Fils e Svitolina-Andreeva. Più tardi la finale di Errani-Paolini

Shelton0
0Fils

ATP Finals · 0-1

di Gianluca Sartori · aperta

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Chi vince il 1° set?

Shelton-Fils

Vota per primo. Si vota fino alla fine del set.

  1. 0-1

    Shelton-Fils

    Il francese tiene il servizio nel game inaugurale dell’incontro

  2. Al via Shelton-Fils

    Ben Shelton e Arthur Fils sono in campo all’Inalpi Arena, tutto pronto per il secondo match di quest’oggi

  3. Pubblicità

  4. Cari amici di Ubitennis, vivremo insieme una grande serata di tennis in questa domenica 15 novembre. Alle ore 20.30 il via di Shelton-Fils, secondo match del gruppo McEnroe delle ATP Finals 2026 di Torino dopo la vittoria odierna di Zverev contro Jodar. Alle 21 a Indian Wells Andreeva e Svitolina si giocano il titolo delle WTA Finals. In tarda serata, l’attenzione degli italiani si sposterà sul doppio femminile, con Errani e Paolini che giocheranno la finale di doppio delle WTA Finals.

Giocatori
ben sheltonArthur Fils
Torneo
ATP FinalsWTA Finals
Ambito
ATPWTA