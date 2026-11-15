LIVE ATP Finals e WTA Finals: al via Shelton-Fils e Svitolina-Andreeva. Più tardi la finale di Errani-Paolini

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Chi vince il 1° set?Shelton-Fils
Vota per primo. Si vota fino alla fine del set.
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0-1
Shelton-Fils
Il francese tiene il servizio nel game inaugurale dell’incontro
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Al via Shelton-Fils
Ben Shelton e Arthur Fils sono in campo all’Inalpi Arena, tutto pronto per il secondo match di quest’oggi
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Cari amici di Ubitennis, vivremo insieme una grande serata di tennis in questa domenica 15 novembre. Alle ore 20.30 il via di Shelton-Fils, secondo match del gruppo McEnroe delle ATP Finals 2026 di Torino dopo la vittoria odierna di Zverev contro Jodar. Alle 21 a Indian Wells Andreeva e Svitolina si giocano il titolo delle WTA Finals. In tarda serata, l’attenzione degli italiani si sposterà sul doppio femminile, con Errani e Paolini che giocheranno la finale di doppio delle WTA Finals.