Renzo Furlan: “Cobolli alle Finals? Se riesce a metterla sulla lotta può fare molto bene” [ESCLUSIVA]

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A margine dell’evento “Come si coltiva il talento? Top player, top coach e top manager a confronto” organizzato da I Tennis Foundation a Torino, Renzo Furlan – coach di successo e commentatore tv – ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Ubitennis. Ecco le sue dichiarazioni.

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Renzo, quali sono i principali motivi di interesse per ATP Finals?

“L’evento non ha bisogno di presentazioni, secondo me è meraviglioso. Io la prima volta l’ho vissuto l’anno scorso, visto da vicino è un torneo straordinario. Vedere all’opera i primi otto del mondo è sempre un’esperienza. È un’edizione interessante pur senza Sinner, secondo me, perché ci sono tre esordienti: Cobolli, Fils e Korda. Quindi c’è un po’ di ricambio, c’è un Alcaraz ritrovato, perché poteva essere un dubbio fino agli US Open, invece dopo ha ritrovato un tennis incredibile, secondo me lui è il favorito; c’è uno Zverev che finalmente ha scollinato ed è riuscito ad arrivare dove ha sempre aspirato, e quindi è nel suo momento migliore; e un Shelton molto in crescita. Quindi secondo me ci sono tutti gli ingredienti per delle belle Finals e divertenti”.

Come giudichi le possibilità di Cobolli?

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“Cobolli è un giocatore che si è costruito negli ultimi anni con calma e arriva qui secondo me avendo maturato tanta esperienza. Ed è un giocatore che nel corpo a corpo è fortissimo. Secondo me quando c’è la lotta, quando la situazione è importante, secondo me lui riesce a tirar fuori il meglio. Lo ha dimostrato l’anno scorso in Davis prendendosi a carico da numero uno la squadra, ha sempre vinto, ha fatto vedere un tennis meraviglioso al Roland Garros e magari invece ha peccato un po’ quando sembravano più facili le sfide. Quindi io credo che motivato Cobolli sia uno che qui può fare veramente bene. Il fatto di non avere pressioni può essere un vantaggio, non avere pressioni nel senso di non avere i favori del pronostico, e non avere niente da perdere secondo me per un giocatore come lui può essere veramente una rampa di lancio”.

Guardando a una settimana più in là, sarà il momento delle Finals di Coppa Davis. L’Italia può vincere ancora?

“Io credo che hai una squadra comunque dove puoi schierare, pur non giocando Sinner, due tra i primi trenta giocatori del mondo. Quindi siamo molto competitivi e il doppio comunque è un doppio molto forte, uno dei doppi più forti del mondo, quindi la squadra è molto competitiva. Io credo che abbia grandi chance di vincere. Poi è ovvio che il confronto potrebbe essere con la Spagna e ci saranno altre squadre forti, le affronterai, però di sicuro non parti sfavorito”.

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