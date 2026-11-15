Shelton, prima vittoria a Torino. Fils lotta ma si arrende in tre set

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

ATP Finals Finale Ben Shelton 4 6 3 6 Arthur Fils 7 2 6 3 Statistiche e andamento

Pubblicità

Tre sconfitte, nessuna vittoria. Era questo il record di Ben Shelton alle Nitto ATP Finals 2025. Oggi, domenica 15 novembre, lo statunitense ha strappato la prima affermazione in carriera nel torneo dei maestri. Per 6-2 3-6 6-3, in un’ora e cinquantasette minuti, l’americano ha battuto quell’Arthur Fils che non affrontava dal 2024. Grazie a questo successo, il giocatore a stelle e strisce si porta in vantaggio 2-1 nei testa a testa con il francese, per quanto riguarda i match nel Tour.

Fils esce quindi sconfitto dal suo primo incontro alle Finals, lui che arrivava a questa sfida con un record stagionale in perfetta parità contro i top 10 (5-5) e da imbattuto contro i mancini. Dopo la finale raggiunta a Parigi, con il 76% di conversione con la prima e 12 ace messi a referto – l’avversario 66% e 4 ace -, Shelton invece agguanta il quarto successo nel 2026 ai danni di un top 10 (a fronte di 4 sconfitte). La strada per salire in vetta al ranking, obiettivo dichiarato dallo statunitense, è ancora lunga. Intanto, però, lo statunitense è riuscito a bagnare il suo esordio torinese con una vittoria. Martedì sarà quindi lui a sfidare Alexander Zverev, mentre Fils se la vedrà con Rafael Jodar.

Primo set: Shelton scatenato, Fils non gli tiene testa

Due ace e altrettante prime vincenti: questa la partenza di Fils. Shelton ha invece qualche difficoltà in più a tenere il suo turno di battuta inaugurale. Commette un paio di errori, ma mette tutto a posto con il servizio e chiude il game a 30. Il francese insiste sul rovescio dello statunitense, il quale però si fa spesso trovare pronto e si procura quattro palle break nel terzo gioco, che il transalpino cancella prontamente con una sequenza di prime vincenti.

Pubblicità

Nel quinto game il ritmo si alza. Entrambi trovano sia profondità che soluzioni sopraffine. È Fils però a soccombere il più delle volte. Shelton trova gli ultimi centimetri del campo, il francese sbaglia un rovescio in rete e subisce break. L’americano continua a imprimere un ritmo forsennato da fondocampo. Dritti e rovesci, lungolinea e incrociati da tutte le zone del campo. Arthur offre un’altra chance nel suo gioco in battuta. Piazza un doppio fallo e perde il servizio per la seconda volta consecutiva. Pochi minuti dopo, Shelton sigilla la frazione a suon di prime vincenti. Dopo quaranta minuti, è 6-2 per il mancino a stelle e strisce.

Secondo set: Fils più competitivo, Shelton subisce il break fatale

Anche Fils prova ad aumentare l’intensità in avvio di secondo parziale. Shelton è però intoccabile in battuta. I due procedono spediti seguendo la regola dei servizi. Fino a che, nell’ottavo gioco, il francese riesce a entrare negli scambi con maggior frequenza. Guadagna la prima palla break dell’incontro e con un passante di dritto concretizza. Arthur sembra sprigionare un’energia diversa in campo. Si porta sul 30-0. Qui, però, il braccio trema. Fils offre due palle break all’avversario, ma le cancella con coraggio. Arriva poi a set point. Il nastro tradisce l’americano e dopo un’ora e venti il transalpino mette la firma sul secondo set con il punteggio di 6-3.

Pubblicità

Terzo set: Shelton parte forte. Fils non può nulla in risposta e si arrende

Shelton prova a reagire in avvio di terza frazione. Avanza di un passo verso la linea di fondocampo, impatta delle risposte che terminano sui piedi di Fils, il quale alla quarta palla break non riesce a gestire la sua ribattuta. Break per l’americano, che presto si porta sul 3-0. Tenta di rientrare il francese, che nel quinto game si procura due palle per il contro break. Ben si fa però trovare pronto e allunga sul 4-1. Di lì a poco il match volge al termine. A seguito di un’ora e cinquantasette minuti, Shelton sventa una palla break nel gioco conclusivo (ace) e trionfa con lo score di 6-2 3-6 6-3.

Pubblicità

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›