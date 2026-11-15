Sonego, Ljubicic e Iapichino a confronto: come si coltiva il talento?

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

Una sala gremita, testimonianze di altissimo livello provenienti dal mondo dello sport, del coaching e dell’impresa, e soprattutto un messaggio forte e condiviso: il talento da solo non basta. Va riconosciuto, coltivato, sostenuto e accompagnato lungo un percorso fatto di passione, lavoro, sacrificio e opportunità. È questo il filo conduttore di “Come si coltiva il talento? Top player, top coach e top manager a confronto”, l’evento organizzato da I Tennis Foundation e andato in scena sabato 14 novembre presso Fiorfood in Galleria San Federico a Torino, nel cuore della città, alla vigilia delle Nitto ATP Finals.

Pubblicità

L’incontro ha visto protagonisti i giovani borsisti del programma Little Tennis Champions 2026-27, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con alcuni tra i più autorevoli interpreti del panorama sportivo e manageriale italiano e internazionale. Sul palco si sono alternati Lorenzo Sonego, ex n.21 ATP e vincitore della Coppa Davis nel 2023 e 2025; Larissa Iapichino, campionessa europea 2026 e vicecampionessa mondiale indoor nel salto in lungo; Stefano Cobolli, padre e coach di Flavio Cobolli; Ivan Ljubicic, ex n.3 ATP e già allenatore di Roger Federer; Renzo Furlan, ex n.19 ATP e storico coach di Jasmine Paolini; Claudio Pistolesi, ex n.71 ATP e coach di campioni come Monica Seles, Robin Söderling e Simone Bolelli; Gipo Arbino, storico allenatore di Sonego e oggi al fianco di Filippo Romano.

Accanto alle figure del mondo sportivo sono intervenuti anche manager di primo piano come Ivanhoe Romin, Direttore Generale di AXPO, Simone Brown, HR Director di Car Clinic, e Davide Manera, HR Manager del Gruppo Danieli, offrendo ai ragazzi una prospettiva complementare sui temi della crescita personale, della leadership, delle competenze e della costruzione del proprio futuro professionale. Tra i momenti più significativi della giornata, la nomina di Larissa Iapichino e Ivanhoe Romin a membri onorari di I Tennis Foundation, un riconoscimento che premia non soltanto i loro risultati professionali e sportivi, ma anche la vicinanza dimostrata nei confronti della missione educativa e sociale dell’associazione. Iapichino e Romin entrano così in una prestigiosa comunità che comprende alcuni dei più grandi campioni, allenatori e protagonisti della storia del tennis che hanno scelto di sostenere il progetto benefico torinese, tra cui Emilio Sanchez, Ivan Ljubicic, Francesca Schiavone, Steffi Graf, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Gipo Arbino, Simone Tartarini e molti altri.

«Per i nostri ragazzi poter ascoltare e confrontarsi con persone che hanno raggiunto l’eccellenza nei rispettivi ambiti rappresenta un’occasione di crescita straordinaria», ha dichiarato Simone Bongiovanni, co-founder e membro del comitato tecnico di I Tennis Foundation. «Sostenere il talento significa creare le condizioni affinché possa esprimersi, indipendentemente dal contesto di partenza. È per questo che siamo profondamente grati a grandi amici dell’associazione come Lorenzo Sonego, Ivan Ljubicic, Renzo Furlan, Stefano Cobolli, Gipo Arbino e Claudio Pistolesi, che ancora una volta hanno messo a disposizione il loro tempo, la loro esperienza e la loro passione per accompagnare i nostri giovani borsisti. Sono esempi autentici di umiltà, competenza, amore per il tennis e cultura del lavoro: valori che desideriamo trasmettere ogni giorno ai ragazzi del nostro progetto».

Pubblicità

L’evento si inserisce all’interno del percorso formativo di Little Tennis Champions 2026-27, il programma internazionale di borse di studio promosso da I Tennis Foundation che sostiene giovani talenti provenienti da contesti economici, sociali e geopolitici svantaggiati attraverso un modello che integra formazione sportiva, istruzione scolastica e crescita personale. L’edizione 2026-27 coinvolge 26 borse di studio e giovani provenienti da Italia, Albania, Kosovo, Montenegro e Romania, confermando la crescente vocazione internazionale del progetto e la sua capacità di utilizzare il tennis come strumento di inclusione, educazione e sviluppo umano. L’iniziativa, patrocinata da Sport e Salute, Regione Piemonte, Comune di Torino, Professional Tennis Registry, Fondazione CRC, Fondazione Cecilia Gilardi e le federazioni tennistiche di Albania, Kosovo e Montenegro, è sostenuta da prestigiosi brand: i Main Sponsor Yokohama e Axpo; gli Official Sponsor La Roche-Posay, Coop Lombardia, Assist Digital, Cogefin (Gruppo Colombo); i Supporter Crazy Pizza, Dental Feel, Profilmec, Unical, Pittarosso, Atla, Oma, MascoGroup e Nova Coop; i Technical supplier Head, adidas, Dunlop, Eurocar, The Athlete Architects, Angelini Academy, Valmora, Mollo Noleggio, La Scuola dei campioni, Publyteam.

(comunicato stampa)

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›