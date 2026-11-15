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WTA Finals, quando le donne giocavano al meglio dei cinque set

Dalle rivalità Navratilova-Evert alle maratone di Seles, Sabatini e Graf. Tra il 1984 e il 1998, il Madison Square Garden fu il teatro di sedici finali con una formula oggi dimenticata. Soltanto tre arrivarono al quinto set, ma bastarono a scrivere alcune delle pagine più memorabili del tennis femminile.

Jenny Rosmini · 13 min di lettura
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Monica Seles e Gabriela Sabatini nella finale delle WTA Finals al meglio dei cinque set del 1990 al Madison Square Garden
Monica Seles e Gabriela Sabatini nella finale delle WTA Finals al meglio dei cinque set del 1990 al Madison Square Garden

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Le WTA Finals sembrano aver ritrovato a Indian Wells una cornice più consona al loro prestigio. Dopo due edizioni a Riyadh, tra spalti spesso semivuoti e un’arena da poco più di quattromila posti, il ritorno negli Stati Uniti restituisce al torneo un’atmosfera che appartiene alla sua storia. Perché c’è stato un tempo in cui il Masters femminile riempiva il Madison Square Garden, richiamando oltre 17.000 spettatori per ammirare Navratilova, Evert, Graf e Seles.

Erano anni in cui le Finals godevano di un prestigio straordinario e avevano una particolarità oggi quasi dimenticata: dal 1984 al 1998, la finale si disputava al meglio dei cinque set, come negli Slam maschili. Sedici incontri con questa formula, soltanto tre arrivati al quinto, ma sufficienti a scrivere pagine memorabili della storia del torneo.

Eppure, nemmeno allora si trattava di una novità assoluta. Per ritrovare le prime donne impegnate in partite di cinque set bisogna tornare nell’America di fine Ottocento.

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