WTA Finals: Andreeva regina a 19 anni! Svitolina si arrende alla freschezza della russa

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WTA Finals Finale Elina Svitolina 6 5 3 Mirra Andreeva 3 7 6 Statistiche e andamento

Mirra Andreeva è la nuova regina delle WTA Finals. A soli 19 anni, la russa corona una stagione straordinaria conquistando il titolo di fine anno alla sua prima partecipazione, superando Elina Svitolina con il punteggio di 7-5 6-3 in un’ora e 49 minuti. Una finale non particolarmente brillante sul piano tecnico, caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte e da servizi tutt’altro che irresistibili, nella quale la maggiore freschezza della giovane russa ha finito per fare la differenza. Per Andreeva è il quarto titolo stagionale, dopo Adelaide, Linz e soprattutto il Roland Garros, primo Slam della sua carriera.

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Dodici anni di differenza e due generazioni a confronto, con Svitolina che cercava di ripetere il trionfo del 2018 e Andreeva intenzionata a confermare il netto successo per 6-4 6-0 ottenuto nella fase a gironi. L’ucraina ha provato a opporre la propria esperienza e la consueta solidità da fondo campo, ma i numeri raccontano le difficoltà incontrate: appena il 45% di prime in campo, 10 vincenti e ben 38 errori gratuiti. Dall’altra parte, Andreeva ha chiuso con 19 vincenti e 29 errori.

[3] M. Andreeva b. [6] E. Svitolina 7-5 6-3

Primo set: cinque break e un finale convulso

L’avvio è subito favorevole ad Andreeva, che strappa la battuta all’avversaria nel game inaugurale e sale rapidamente sul 2-0. Svitolina, tuttavia, reagisce immediatamente: restituisce il break nel quarto gioco e completa la rimonta fino al 3-2. La russa torna avanti sul 4-3 e, nel game successivo, salva tre palle break per consolidare il vantaggio sul 5-3.

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Quando il set sembra ormai indirizzato, arriva un’altra reazione dell’ucraina, che recupera lo svantaggio e ristabilisce la parità sul 5-5. Ma è proprio nel momento decisivo che Svitolina perde nuovamente il controllo della battuta: Andreeva conquista il terzo break del parziale e, alla seconda occasione utile nel dodicesimo game, chiude 7-5. Un set combattuto, ma anche particolarmente disordinato, nel quale entrambe faticano a trovare continuità al servizio.

Secondo set: Svitolina lotta, Andreeva ha più energie

Il copione non cambia nella seconda frazione. Andreeva ottiene immediatamente il break, ma Svitolina risponde al termine di un interminabile secondo game, riuscendo a concretizzare soltanto la settima palla break. L’ucraina si porta sul 2-1, senza però riuscire a dare continuità alla propria azione.

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Sul 2-2 arriva un passaggio determinante: Svitolina sale 40-0 al servizio, ma si fa rimontare e cede nuovamente la battuta. Andreeva conferma il vantaggio e si porta sul 4-2. L’ex campionessa delle Finals continua a combattere e, nel settimo gioco, annulla quattro palle break prima di accorciare sul 3-4.

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La resistenza dell’ucraina, però, non basta a invertire l’inerzia dell’incontro. Andreeva tiene il servizio per il 5-3 e trova un ultimo break nel game successivo, chiudendo 6-3 alla seconda occasione. Alla lunga, la maggiore brillantezza atletica della diciannovenne sembra prevalere sulla tenacia della trentaduenne Svitolina, protagonista comunque di un torneo di altissimo livello.

Andreeva nella storia: un titolo che profuma di futuro

Con questo successo, Mirra Andreeva diventa la prima teenager a conquistare le WTA Finals dopo Maria Sharapova nel 2004 e soltanto la terza a riuscirci alla prima partecipazione, dopo Chris Evert nel 1972 e la stessa Sharapova.

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La russa completa inoltre il torneo senza concedere nemmeno un set, impresa riuscita, dall’introduzione dell’attuale formula a gironi nel 2003, soltanto a Serena Williams nel 2012 e Iga Swiatek nel 2023. Un percorso impeccabile che la proietta verso il 2027 con il nuovo best ranking di numero 2 del mondo.

Per Svitolina resta l’amarezza della terza finale alle Finals, ma anche la soddisfazione di una stagione che l’ha riportata stabilmente tra le protagoniste del circuito. Per Andreeva, invece, è l’ennesima dimostrazione di un talento che, a 19 anni, ha già cominciato a scrivere pagine importanti nella storia del tennis femminile.

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