WTA Finals: cuore e classe, Errani/Paolini rimontano nel secondo set e volano in finale

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Il duo fotonico del tennis azzurro. Sara Errani e Jasmine Paolini scrivono un’altra pagina indimenticabile per il tennis italiano, conquistando per la prima volta in carriera la finale delle FAGE WTA Finals. Già, perché sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden, le campionesse olimpiche – entrate nel torneo all’ultimo respiro come ottava coppia della Race grazie all’acuto in quel di Tokyo – hanno superato in semifinale Hanyu Guo e Kristina Mladenovic con il punteggio di 6-3 6-4 in meno di un’ora e un quarto. Un percorso in costante ascesa quello delle azzurre che, dopo aver rotto il tabù del round robin alla terza partecipazione dominando il Gruppo 2, hanno sfoderato un’altra prestazione di altissimo livello contro le campionesse in carica di Wimbledon.

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Il match

L’incontro ha vissuto su due binari ben distinti ma uniti dalla straordinaria tenuta mentale della coppia tricolore. Nel primo parziale Errani e Paolini hanno subito imposto il proprio ritmo, volando rapidamente sul 5-1 con un doppio break di vantaggio propiziato dalle risposte incisive di Jasmine e dalla consueta regia sotto rete di Sara; nonostante un timidissimo rientro della coppia franco-cinese, il 6-3 è arrivato puntuale al servizio. Ben più complicato l’avvio di secondo set, dove la maggiore continuità in fase di spinta del tandem formato da Guo e Mladenovic ha creato qualche grattacapo di troppo a Errani/Paolini (finite sotto 4-1). Proprio nel momento di massima difficoltà, però, si è accesa la scintilla: cinque giochi consecutivi, un doppio fallo sanguinoso della francese sul 3-4 a spianare la strada al sorpasso e una volée di rovescio di puro istinto di Errani nel punto decisivo del decimo game hanno sigillato una rimonta epica.

Profumo di rivincita e l’ultimo grande tassello per Errani

Adesso, nell’atto conclusivo del torneo, le azzurre si ritroveranno al cospetto di Katerina Siniakova e Taylor Townsend. La coppia ceco-statunitense, seconda testa di serie del seeding, ha regolato in semifinale le numero uno Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani con il punteggio finale di 7-6(4) 6-3, confermando di aver ritrovato subito l’alchimia dei giorni migliori dopo i due mesi di stop forzato di Townsend a causa di un’operazione d’appendicite.

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Detto questo, la sfida in questione mette in palio non solo il trofeo di fine anno, ma anche una rivincita dal sapore speciale. Siniakova e Townsend hanno infatti dominato gran parte della stagione con due titoli Slam (Roland Garros e US Open) e quattro WTA 1000, infliggendo alle azzurre due sconfitte pesanti a marzo proprio tra Indian Wells e Miami, ma Errani e Paolini hanno già dimostrato pochi giorni fa nel girone di poterle battere. Non solo. Per Sara, alla sua prima finale nel prestigioso torneo delle Maestre, l’appuntamento californiano rappresenta inoltre l’occasione storica per mettere in bacheca l’unico grande titolo mancante di una carriera favolosa.

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